Parte “Giù il prezzo”: l’iniziativa Bennet contro il caro vita

L'insegna abbassa il prezzo di oltre 400 prodotti, rinnovando trimestralmente le referenze oggetto dell'operazione, sia in store sia sul canale web

A fronte dell'aumento dei prezzi al consumo, e di un potere d'acquisto degli italiani che si va riducendo, i retailer stanno reagendo attraverso lo sviluppo di azioni mirate, atte a contrastare il caro vita. È quello che sta facendo un player come Bennet che, dal 7 aprile, lancia “Giù il prezzo”, iniziativa volta proprio ad alleggerire il peso dei continui rincari che, con un impatto particolarmente gravoso in questi primi mesi del 2022, stanno interessando le famiglie italiane.

Come funziona il progetto? Ogni tre mesi una selezione di oltre 400 prodotti a marchio Bennet sarà coinvolta in un ribasso dei prezzi di vendita e costituirà la proposta al pubblico di “Giù il prezzo”. Ogni trimestre, inoltre, l’offerta sarà variata con l’inserimento di nuove referenze, scelte sempre tra le categorie che non possono mancare nel carrello della spesa quotidiana.

“Giù il prezzo” sarà fruibile in tutti i punti di vendita Bennet, nonché sul canale eCommerce dell'insegna.

Il nome dato all'iniziativa, “Giù il prezzo” appunto, è stato scelto dall'azienda affinché il concetto veicolato fosse il più chiaro e immediato possibile, per tutti i consumatori: “Abbiamo optato per un claim semplice e diretto perché desideriamo che questo importante messaggio raggiunga il maggior numero possibile di persone - commenta Adriano De Zordi, amministratore delegato di Bennet -. Reagiamo agli aumenti di prezzo riducendo il costo di molti prodotti di prima necessità: questo è il nostro modo di essere veramente al servizio dei nostri consumatori”.

L’operazione è sostenuta da una campagna di comunicazione capillare che coinvolge tutti i mezzi a disposizione, all'ìinterno di una strategia omnicanale.