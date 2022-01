Partnership The Home Edit e Walmart per la casa ordinata

L'inizio del nuovo anno è il periodo scelto per lanciare la partnership The Home Edit e Walmart che porta nei negozi Walmart una serie di articoli per il riordino e la riorganizzazione della casa. L'anno nuovo porta spesso la voglia di cambiamento e di riorganizzazione, soprattutto dopo due anni di pandemia e con la prospettiva di continuare a usare la propria abitazione anche per attività che prima si svolgevano fuori, come il lavoro. Un bisogno reale, intercettato dalla serie Netflix “Get Organized with The Home Edit” nella quale le due "guro della riorganizzazione" Clea Shearer and Joanna Teplin aiutano celebrità e persone comuni a governare l'entropia casalinga.

Partnership The Home Edit e Walmart

La partnership è stata annunciata da Walmart lo scorso 4 gennaio e si inserisce in un più ampio progetto di ampliamento dell'offerta con prodotti "di qualità elevata, di stile e accessibili, per la casa e la sua decorazione", si legge nel comunicato. Già arruolati brand nazionali come Casper, Delonghi, Dyson, KitchenAid, Nespresso, e ancora Gap Home, The Pioneer Woman, Queer Eye, My Texas House and Beautiful by Drew Barrymore. L'ultimo arrivato è The Home Edit e risponde a un bisogno manifestatosi nell'ultimo anno e mezzo: una crescente richiesta di soluzioni per l'organizzazione e di contenitori, soprattutto in materiale acrilico. Le persone trascorrono a casa sempre più tempo facendo molte attività, dal lavoro alla scuola, dai pasti agli allenamenti e finalmente al sonno. Secondo Walmart, il 70% dei clienti dichiara di non sapere da che parte cominciare quando si tratta di mettere in ordina la casa. La risposta arriva con la collezione esclusiva per Walmart di The Home Edit.

La collezione The Home Edit

Grazie alla partnership The Home Edit e Walmart, l'offerta del retailer si amplia con una collezione modulare fatta per essere combinata e adatta a qualsiasi spazio, dalla cucina alla cameretta. Si tratta di 4 "starter pack", soluzioni per cominciare, chiamati Edits, specifici per altrettante stanze dell'abitazione: dispensa, bagno, lavanderia e un pack multifunzione che si adatta a qualsiasi ambiente. Inoltre, la collezione include altri oggetti e soluzioni, tra cui un organizer per gli addobbi delle feste, contenitori impilabili, alzate e così via.

La collezione si ispira a uno stile pulito che aiuta a trovare gli oggetti e a mantenere l'ordine nel tempo, rendendo l'ambiente piacevole da vivere. Sono articoli accessibili a tutti e pensati per le case di tutti, dalla celebrità alla persona comune, indipendentemente dallo stile di arredo e dal budget. Si montano rapidamente e non serve una squadra di arredatori per farlo.

I prezzi sono compresi tra 9,99 dollari e 24,98 dollari, competitivi rispetto ai retailer specializzati, dichiara Walmart.

"La nostra mission è di essere l'insegna più accessibile e semplice per l'acquisto di articoli per la casa - si legge nel comunicato - che faccia risparmiare tempo, fatica e denaro ai clienti attraverso un'esperienza d'acquisto più semplice e conveniente instore come online". La richiesta aumenta e sempre più clienti si rivolgono a Walmart per soddisfarla - dichiara ancora il retailer - per questo sono in programma ulteriori ampliamenti d'offerta.