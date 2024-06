Partnership tra Epipoli e Flowe per i pagamenti digitali

Pagamenti alternativi: Epipoli e Flowe si alleano per lanciare Retailpay, il nuovo sistema di branded payment per i retailer

Pagare la spesa direttamente dall’app, ricaricando il wallet con conto corrente, carta o cash: queste alcune delle funzionalità di Retailpay, il nuovo digital wallet lanciato da Epipoli e Flowe. “In un futuro sempre più digitale -commenta Ivan Mazzoleni, ceo di Flowe-, le organizzazioni che sapranno innovare abbracciando i nuovi trend saranno più competitive e agili, perché sapranno sfruttare appieno i vantaggi offerti dai nuovi scenari digitali dei pagamenti”.

I genitori di Retailpay

Epipoli, attore nel mondo dei pagamenti alternativi per il retail, assieme a Flowe, società benefit di Mediolanum e Istituto italiano di moneta elettronica, lanciano Retailpay, un nuovo tipo di digital wallet. Il portafogli digitale è già in coerenza con la nuova direttiva sui servizi di pagamento (che sarà presto emanata dalla Banca centrale europea). Con Retailpay sarà possibile espandere le funzionalità dei servizi finanziari offerte all’interno dei punti di vendita: la direttiva prederà infatti l’integrazione di prodotti e servizi finanziari tipicamente bancari nel sistema di pagamento delle insegne aderenti.

I vantaggi nel pagare con Retailpay

Per esempio, con Retailpay i consumatori potranno pagare la spesa nello store con il proprio smartphone attraverso app, all’interno del programma fedeltà dell’insegna, in ottica di semplificazione. Il nuovo eWallet Retailpay consente di effettuare i pagamenti tramite smartphone tra consumatori e punti di vendita delle insegne attraverso l’integrazione

diretta in cassa, senza ricorrere ai sistemi di pagamento tradizionali. Il wallet può essere ricaricato con il proprio conto corrente, in contanti presso gli store o tramite l’uso di gift card e prepagate. “Forti di un’esperienza decennale nel mondo dei prodotti prepagati -illustra Gaetano Giannetto, fondatore e presidente di Epipoli-, la collaborazione con un istituto di moneta elettronica come Flowe ci consente di compiere un deciso passo avanti, non solo nell’implementazione di sicurezza e compliance, ma anche nella possibilità di offrire prodotti finanziari anche ai consumatori non bancarizzati attraverso le insegne”.

Retailpay: replicare in Italia una tendenza americana

Retailpay porta in Italia una tendenza internazionali nell’ambito dei pagamenti digitali, quella di favorire lo sviluppo di circuiti di pagamento privativi, già in essere in Usa, come dimostrano le esperienze di Walmart pay, Kroger pay e Starbucks.