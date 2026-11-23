Con il progetto di Filiera il Gruppo Milo racconta una storia che unisce identità territoriale, innovazione e una proposta sempre più apprezzata dal mercato nazionale e non.

Quanto vale sapere da dove arriva ciò che portiamo in tavola? Per i consumatori, sempre più attenti all'origine e alla qualità degli alimenti, molto. Per la distribuzione, è anche un'opportunità per valorizzare l'assortimento e rispondere a nuove esigenze di acquisto.

Casa Milo lo ha capito da tempo, scegliendo di fare della Filiera 100% Puglia uno dei propri punti di forza. Un progetto che parte dai campi di grano del nord della regione e arriva sugli scaffali, portando con sé un'identità territoriale precisa e una promessa di qualità che si ritrova in ogni formato di pasta fresca.

Pasta fresca Casa Milo: t utto comincia dal grano. Pugliese, naturalmente

Dietro la pasta fresca Casa Milo c'è una filiera costruita sul territorio, che coinvolge gli agricoltori pugliesi e valorizza una delle risorse più rappresentative della regione: il grano duro.

Selezionato per le sue caratteristiche qualitative, il grano viene lavorato nei mulini locali attraverso la decorticazione a pietra, prima di trasformarsi in una pasta fresca che conserva il carattere della tradizione.

Materie prime eccellenti, consistenza tenace, ottima tenuta in cottura: sono le caratteristiche che distinguono le specialità Casa Milo, dalle immancabili orecchiette agli altri formati della tradizione regionale. La stessa attenzione alle materie prime caratterizza la pasta fresca all'uovo, prodotta con grano 100% pugliese e uova fresche da galline allevate a terra. Una gamma che arricchisce l'offerta e porta anche nelle preparazioni più classiche una sfoglia ruvida e porosa, con il valore di una provenienza riconoscibile.

Il sapore della tradizione, tecnologia all’avanguardia

C'è qualcosa di profondamente artigianale nella pasta fresca Casa Milo. Ma dietro quella sfoglia dall'aspetto casereccio lavora un sistema produttivo altamente specializzato.

Nello stabilimento di Palombaio, in provincia di Bari, il Gruppo Milo ha saputo integrare il sapere pastaio con tecnologie avanzate, puntando su processi capaci di preservare le caratteristiche del prodotto e garantirne la qualità nel tempo.

La singola pastorizzazione e il confezionamento in camera bianca sterile consentono di mantenere al meglio le proprietà organolettiche della pasta fresca, assicurando elevati standard di sicurezza e conservabilità. Un equilibrio particolarmente importante per il retail, dove qualità costante, affidabilità e gestione della shelf life fanno sempre più la differenza.

Una filiera che piace a tutti

La pasta fresca si conferma uno dei segmenti più dinamici per il Gruppo Milo, con risultati che testimoniano il crescente apprezzamento del mercato.

Un successo che riflette l'attenzione verso prodotti capaci di coniugare autenticità e praticità, ma anche la capacità dell'azienda di trasformare il legame con il territorio in un punto di forza competitivo. Con oltre trent'anni di esperienza, il Gruppo Milo è oggi un partner consolidato della grande distribuzione italiana e internazionale, capace di valorizzare i formati della tradizione attraverso un'offerta che si adatta alle esigenze dei diversi mercati.

La Filiera 100% Puglia diventa così molto più di un'indicazione di provenienza: è un elemento distintivo, un racconto di qualità che, una volta in tavola, mantiene tutte le sue promesse.

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