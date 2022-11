Patagonia inaugura la repair station a Milano

Nello store Patagonia di Corso Garibaldi sarà possibile farsi riparare i capi d’abbigliamento del brand gratuitamente presso la repair station

Torniamo a parlare di Patagonia, una delle realtà più virtuose e concrete nell’ambito dei progetti di sostenibilità ambientale, che inaugura la nuova repair station a Milano. Infatti, lo store di Patagonia di Corso Garibaldi nel capoluogo meneghino inaugura una stazione di riparazione dei capi di abbigliamento che sostiene appieno lo spirito all’insegna della circolarità del brand. Il servizio, totalmente gratuito, permette ai consumatori di far rammendare i propri prodotti Patagonia dedicati agli sport outdoor. La repair station sarà la seconda in Europa, dopo quella di Berlino.

Inaugurazione Patagonia repair station

Per l’occasione, lo store milanese ospiterà un party inaugurale venerdì 25 novembre; mentre solo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 verrà aperta un’esclusiva repair station per capi di abbigliamento di qualsiasi altro brand. “Per inaugurare la Repair Station abbiamo scelto simbolicamente la data del Black Friday -spiega Matteo Diciomma, store manager Patagonia Milano-: riparare è un atto radicale e per noi vuol dire invitare i consumatori a continuare a utilizzare i prodotti che già hanno riparandoli ed evitando così sprechi e acquisti non necessari”.

Worn Wear

La repair station di Patagonia è una delle tante iniziative facenti parte del programma Worn Wear, nato nel 2013 per incoraggiare i consumatori a prendersi cura dei propri capi di abbigliamento prima ancora di pensare a sostituirli. Fa tutto parte del grande progetto Patagonia che vuole ribaltare le sorti del Pianeta, inquinato anche a causa dell’industria della moda, e che ha portato l’azienda a cedere la proprietà in favore dell’ambiente con il motto “Il nostro unico azionista è il Pianeta”.