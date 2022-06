Penny Italia e Too Good To Go: Patto contro lo Spreco Alimentare

La partnership mira a sviluppare azioni atte a contenere lo spreco di cibo, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera

Penny Italia e Too Good To Go hanno siglato il “Patto contro lo Spreco Alimentare”, volto alla realizzazione di iniziative concrete di sensibilizzazione in tema di contrasto allo spreco di alimenti. Contenere gli sprechi, sensibilizzare i consumatori sulla questione e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente sono i pilastri su cui si fonda l'accordo, che prevede il coinvolgimento graduale di tutti gli attori della filiera: consumatori, punti di vendita e fornitori.

Il patto siglato è frutto di un sodalizio nato lo scorso dicembre, quando Penny ha adottato su 2 dei suoi punti di vendita di Milano la Magic Box di Too Good To Go, contenente una selezione di categorie di prodotti, dry e super freschi, di qualità ma prossimi alla scadenza. Ad oggi, sono già 44 i punti di vendita del discount che offrono questo servizio.

La partnership tra Penny e Tgtg in pochi mesi ha 'salvato' dallo spreco 2.472 kilogrammi di cibo ed evitato il conseguente rilascio nell’ambiente di oltre 6.000 metri cubi di CO2 equivalente.

“La collaborazione con Too Good To Go in materia di spreco alimentare -puntualizza Nicola Pierdomenico, ceo di Penny Italia- pone l’accento sul concetto di sostenibilità alimentare, che significa lotta allo spreco di cibo, risparmio sulla spesa e tutela dell’ambiente". Pierdomenico sottolinea anche come il processo che porta al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo passi attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera di riferimento: "Dai fornitori, ai dipendenti dei singoli punti di vendita fino ai consumatori, ognuno deve fare la propria parte per arrivare a risultati soddisfacenti nel tempo -chiosa l'ad dell'insegna-. Ciascuno può svolgere un ruolo importante in questo ambito e contribuire al contrasto dello spreco alimentare”.

"Il Patto contro lo Spreco Alimentare -aggiunge Eugenio Sapora, country manager Italia di Too Good To Go- si configura come un progetto estremamente importante per noi, in ottica di sensibilizzazione verso i consumatori e operatori del settore, ma anche di implementazione di azioni concrete nella riduzione degli sprechi alimentari, in azienda e in punto di vendita".