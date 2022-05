Perdormire lancia le live shopping

Oltre agli investimenti in tv e radio (+ 30% sul 2021), l'azienda punta sulla nuova forma di infotainment, a metà fra intrattenimento e promo

Perdormire, player attivo nel segmento letti e materassi, per il 2022 ha sviluppato un piano integrato di comunicazione multicanale, che prevede un investimento per le campagne tv - aumentato del 30% rispetto al 2021 - per le attività social e digital, e per la presenza sulle principali emittenti radiofoniche. In particolare, nei palinsesti dei più importanti network televisivi, è in onda il nuovo spot tv con una programmazione nelle fasce orarie più strategiche. La narrazione della bedding culture di Perdormire è il focus del nuovo soggetto tv.

Il 2022 vede inoltre l’avvio di un’innovativa forma di infotainment, ovvero una serie appuntamenti di live-stream shopping. Si tratta di una diretta streaming, sui canali proprietari del brand, durante la quale i clienti possono conoscere a fondo i plus di prodotto e acquistare live. La diretta assumerà più forme: intervista, tutorial, video behind the scenes o chiacchierata con gli utenti. Trasmessa sul sito di Perdormire e su tutti i canali social, ogni diretta sarà moderata da Francesca Cibei, esperta di home-shopping, con uno o più esperti dell’azienda.

Durtante le live verranno approfonditi i temi della bedding culture, illustrando per esempio quale sia la migliore routine del riposo nei cambi di stagione oppure offrendo suggerimenti nutrizionali per favorire un buon sonno, etc. Contestualmente, ci saranno consigli e approfondimenti su tutti i componenti del sistema letto, utili a orientare il consumatore nelle sue scelte.

Secondo McKinsey, questo nuovo modello di comunicare, intrattenere, educare e vendere, entro il 2026 conquisterà tra il 10% e il 20% delle transazioni totali sul web. Per Perdormire questo è un ulteriore touch point per i suoi clienti, per completare una shopping experience omnicanale.

Ogni puntata dei live-stream shopping event sarà disponibile, dopo la diretta, sulla pagina dedicata del sito perdormire.com per poterla visionare in qualsiasi momento.