Pesatura mobile, un salto in avanti in efficienza ed ergonomia

Ergo-Truck 2 di Ravas è un transpallet con funzionalità avanzate ed ergonomia in un design innovativo

La nuova versione dell'Ergo-Truck 2 di Ravas migliora le prestazioni del precedente, ottimizzando i processi, migliorando la sicurezza del personale e aumentando la produttività. Adatto a pesi fino a 1.500 kg, l'Ergo-Truck 2 offre una soluzione efficiente che non solo riduce al minimo lo sforzo fisico del personale, ma velocizza e semplifica anche il processo di lavoro.

Le ruote di stabilizzazione di serie riducono il rischio di ribaltamento e danni durante la movimentazione di grandi carichi. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 24V/20Ah, facilmente sostituibile, questo transpallet elettrico può rimanere in servizio per lunghi periodi senza bisogno di frequenti ricariche. Inoltre, è possibile aggiungere una seconda batteria, estendendo l'autonomia dell'Ergo-Truck 2 fino a 11 ore.

Dati integrati nei sistemi gestionali

Per Ergo-Truck 2 è disponibile anche la certificazione Oiml, che consente la fatturazione diretta ai clienti in base al peso. L’Organizzazione internazionale di metrologia legale, in breve Oiml, stabilisce standard internazionali per le unità di misura, metodi di misurazione e strumenti di misura, con vantaggi sia per i venditori che per gli acquirenti. I dati così acquisiti possono essere integrati direttamente nei sistemi gestionali dell’azienda (Erp, enterprise resource planning), di trasporto (Tms, Transport Management System) e del magazzino (Wms, Warehouse management System).

"La combinazione della tecnologia di pesatura Ravas con questo transpallet elettrico massimizza l'efficienza dei processi logistici che ripagano rapidamente l'investimento" ha dichiarato Bert de Greeff, responsabile marketing, comunicazione e gestione Prodotti di Ravas. Nata negli anni '70 a Zaltbommel, nei Paesi Bassi, l’azienda si è affermata come player globale nel settore delle soluzioni di pesatura mobile, con oltre 200 dipendenti e una presenza consolidata in 8 Paesi europei e negli Stati Uniti.