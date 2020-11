Esiste solo una Piadina Romagnola ed è quella con il marchio IGP

La piadina Romagnola IGP ha ottenuto la certificazione europea nel 2014 e, in appena 6 anni di attività ha conquistato il primo posto in Italia tra i prodotti certificati nella categoria “Panetteria e Pasticceria”.

Come attesta il Rapporto 2019 Ismea -Qualivita che valuta ogni anno le performance delle 824 specialità alimentari Made in Italy certificate con DOP, IGP ed STG.

Le vendite e i volumi di Piadina Romagnola IGP in un solo anno sono cresciute in doppia cifra registrando un + 24,5% in quantità con 13.856 tonnellate e 24,5 in valore con 39,32 milioni di euro in valore.

E la crescita continua ancora nei primi mesi del 2020 anche se fortemente penalizzata per il Covid sul canale Horeca.

La crescita del prodotto in Italia si deve soprattutto alle piadine confezionate con il marchio IGP che raggiungono tutta l’Italia sia nei punti vendita della Grande Distribuzione, sia nel canale Horeca con bar, ristoranti, hotel.

Una diffusione capillare che riguarda l’intero territorio nazionale ma raggiunge i massimi vertici in Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta seguita dal Centro Italia ( Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna).

In Italia il consumo di piadina Romagnola IGP, secondo i più recenti dati elaborati da IRI e Nielsen evidenzia una crescita costante negli ultimi 5 anni con incrementi rilevati del 2% in valore tra il 2018 e il 2019 e del 3% in volume.

La facilità d’uso e la possibilità di farne un pasto completo e genuino in pochi minuti accompagnata da formaggi, salumi, carni, pesce,verdure è il segreto del suo successo.

La piadina diventa infatti un vero e proprio contenitore, dentro il quale accogliere fantastici prodotti del territorio e, ancora oggi, come ai tempi dei Romani, il suo profumo accompagna i visitatori accolti in Romagna che è la località balneare più visitata d’Italia con oltre 50 milioni di turisti all’anno.

Sul territorio di produzione tipica della Piadina Romagnola IGP c’è una importante produzione artigianale di piadina preparata al momento ma il vero successo del prodotto è venuto con la nascita di numerose aziende che producono la piadina Romagnola IGP confezionata in vendita in tutta la Grande Distribuzione italiana ma anche in Europa ed in molti paesi del mondo.

La produzione di Piadina Romagnola IGP, categoria merceologica dei derivati del pane ,si concentra nell’area emiliano – romagnola riconosciuta con l’IGP che va da Ravenna a Rimini Solo in quell’area è possibile produrre la Piadina Romagnola fregiandosi del marchio IGP e i player industriali più importanti, anche a livello nazionale sono i soci del Consorzio di tutela e valorizzazione che concentrano i principali operatori industriali nazionali oltre che, alcuni produttori artigianali.

I players :

L’Angolo della Piada

Artigian Piada

Alimenta Produzioni

Gastone

Loriana Piadina Romagnola

Negroni Umberto

ORVA

Piada d’Oro

Riccione Piadina

Riviera Piada

Piadina da Giorgia Terza Era

Piadina del Mare

La produzione di Piadina Romagnola IGP confezionata raggiunge una media di 300.000 piadine /giorno con un processo produttivo totalmente automatizzato e realizzato con tecnologie appositamente messe a punto per la produzione di questo derivato del pane.

Per maggiori informazioni http://www.consorziopiadinaromagnola.it/