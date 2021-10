Le carte regalo (gift card) prepagate o caricabili, come la nuova gift card di Piazza Portello, per l'acquisto di prodotti e servizi, sono già da tempo un'ottima soluzione per fare regali utili evitando i soliti stress soprattutto in prossimità delle feste natalizie. Ideale come regalo per un compleanno, un anniversario o per Natale. Dal 29 ottobre sarà possibile acquistare la gift card di Piazza Portello, utilizzabile in tutti i 50 negozi del centro commerciale, per fare la spesa a iper la Grande i o anche solo per godersi un caffè nei punti ristoro.

E può essere utilizzata anche come strumento per tutte le società che adottano una politica di welfare aziendale che intendono sostenere e favorire il benessere dei propri lavoratori (sono purtroppo poche in Italia). Un benefit integrativo che ogni dipendente può utilizzare liberamente in base alle proprie specifiche esigenze. Inoltre, per le aziende che acquistano le gift card, la fattura è esente Iva e, in alcuni casi, la spesa è totalmente deducibile.

La gift card di Piazza Portello è acquistabile sul sito piazzaportello.com o in loco, ai due pad automatici fronte Odoroki e North Sails. Il costo di attivazione è di 3 euro una tantum, è caricabile da 5 fino a 400 euro ed è valida per 12 mesi dalla data di acquisto.

La direzione di Piazza Portello ha previsto una hostess vicino ai due pad per fornire tutte le informazioni e aiutare nell’acquisto della gift card. Una volta emessa, sarà sempre possibile verificarne il saldo semplicemente inquadrando il QRcode posto sul retro della carta o anche consultando il sito. È inoltre biodegradabile e compostabile realizzata con materie prime rinnovabili e certificata Fsc.