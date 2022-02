Pinsami: la pinsa di successo nei supermercati

Ancora in molti si chiedono cos’è la pinsa e qual è il motivo del suo successo. Famosa per la sua forma ovale, è diventata sempre più apprezzata negli ultimi anni grazie alle caratteristiche che la distinguono dalla pizza.

L’impasto della pinsa è infatti composto da un mix di farine, frumento, riso e soia, ma anche da pasta madre e un’alta percentuale di acqua. Dopo una lunga lievitazione, la pinsa risulta così essere molto gustosa ma anche molto leggera e digeribile.

Pinsami in pochi anni è diventata "LA" pinsa nei supermercati. Prodotto di riferimento per l’intera categoria, conquista in breve tempo la leadership di mercato raggiungendo il 30,4 % (quota v.valore AT al 10/4/21, fonte dati NielsenIQ, contro il primo concorrente che è a quota 23%), e registra un altissimo tasso di rotazione.

Come mai un successo così importante raggiunto in pochi anni?

Sicuramente l’apprezzamento è dovuto a un duplice fattore - spiega Rossella Palladini Responsabile Marketing di Pinsalab- da una parte la qualità del prodotto, steso rigorosamente a mano, lungamente lievitato, e quindi molto digeribile, dall’altra la facilità di preparazione: dopo 5 minuti di forno la pinsa è pronta per essere servita in tavola agilmente, anche da chi di tempo per la cucina non ne ha.

Pinsami ha arricchito la sua offerta di basi classiche e integrali da conservare in frigorifero, con una referenza più recente che ha ricevuto un riscontro molto importante: la base singola a temperatura ambiente, nella sua iconica confezione nera. Questa nuova pinsa da tenere in dispensa, riesce infatti a incontrare le esigenze sia dei supermercati sia dei clienti, arricchendo le possibilità di conservazione, pur garantendo i massimi standard di qualità.

Come mai definite Pinsami “la pinsa gourmet”?

Perché le nostre pinse - racconta Palladini- si prestano perfettamente per ricette semplici e tradizionali, ma anche per preparazioni ricercate da vero piatto gourmet. Sono perfette addirittura anche come base per un dessert insolito. Le preparazioni sono quindi davvero infinite. E’ quello che succede quando la base è ottima.

Anche Benedetta Rossi, volto di Fatto in casa da Benedetta, ha scelto di diventare la nostra Brand ambassador dopo aver provato le nostre pinse. E’ stata colpita dalla qualità, dalla semplicità di preparazione, ma anche dal nostro processo produttivo così fortemente artigianale e volto a garantire i massimi standard.

