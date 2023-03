Piombo Ovs apre a New York e Madrid

Due aperture a New York e Madrid e una prossima a Parigi. Ovs Piombo accelera l'espansione all'estero con punti di vendita in aree e città strategiche

Nuove aperture al di fuori dei confini italiani per Ovs Piombo che approda a New York (a Soho, 149 Spring Street) e a Madrid (Calle Coello 65) e presto sbarcherà anche a Parigi (193 rue St. Honoré) con un'apertura programmata per fine maggio.

Il concept dello store è stato ideato utilizzando materiali naturali, riciclati e rigenerati. L'ambiente è monocolore, il tipico Piombo Sky Blue, e fortemente iconico capace di far risaltare colori e fantasie delle collezioni.

L'offerta

L'assortimento comprende abbigliamento uomo e donna in linea con l'immagine del marchio. E, come spiega, il gruppo, "giacche, camicie, maglie, T-shirt, pantaloni, gonne sono appositamente studiati per fare in modo che tutto vada con tutto. Un gioco di

abilità, un puzzle con infinite soluzioni, nello spirito di una collezione distintiva".

Lo stesso Massimo Piombo, designer e direttore creativo di Ovs, sottolinea: "Vorrei portare nel mondo l'essenza delle mie collezioni pensate per tutti, senza limiti anagrafici. Una moda legata alla sensibilità italiana, fatta di molteplici variazioni, ispirata all'arte e al

viaggio, nel legame fortissimo tra la cultura e la bellezza del nostro paese. A New York

abbiamo scelto Spring Street perché è la strada dove è piacevole passeggiare, entrare nei

negozi e nelle gallerie, un continuo dentro e fuori per farsi contaminare dal

dinamismo cosmopolita di Soho".

La strategia di espansione

L'italian style sbarca oltralpe con un piano di aperture in città considerate strategiche. "Abbiamo scelto tre capitali che stanno trasformando la voglia di ripresa che si respira nel

mondo in pura energia e sono oggi catalizzatori di nuove espressioni nella moda e nel lifestyle -dice Stefano Beraldo, amministratore delegato di Gruppo Ovs-. Abbiamo

ritenuto che fossero le più adatte ad accogliere le straordinarie collezioni Piombo. Il mix

tra il talento del designer e le capacità produttive all’avanguardia di Ovs, genera un

cocktail unico di equilibrio tra stile e prezzi sorprendenti. Piombo è già diventato in Italia

un’icona del bello accessibile. Vogliamo portarlo al di fuori dei nostri confini".