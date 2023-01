Pomodoro e salute: ecco gli effetti benefici sulla tua dieta e non solo

Parliamo degli effetti benefici nell'introdurre una buona dose di "oro rosso" all'interno della propria dieta, e come questo piccolo gesto potrebbe migliorare la salute.

Gli effetti benefici del pomodoro sulla propria dieta non è certo un mistero, ma sapreste elencare quanti e quali nutrienti essenziali sono contenuti in esso e che effetto hanno sulla salute umana? Se anche voi almeno una volta nella vostra vita vi siete posti questa domanda, siete nel posto giusto.

I nutrienti essenziali contenuti nel pomodoro

Gli elementi nutritivi contenuti nel pomodoro sono tantissimi e ognuno di essi assolve ad una determinata funzione benefica per il nostro organismo.

Innanzitutto, è una buona fonte di vitamina C, un antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e a mantenere la pelle sana. Contiene vitamine del gruppo B, calcio, ferro, potassio e magnesio. Inoltre, i carotenoidi, sostanze fitochimiche responsabili (tra le altre cose) di alcuni colori degli alimenti, svolgono un ruolo importante nella prevenzione e delle malattie e nel mantenimento della salute generale. Oltre ad essere potenti antiossidanti, infatti, il beta carotene contribuiscono anche alla formazione della vitamina A.

Inoltre, il consumo di pomodoro è stato associato ad una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, poiché ha la capacità di abbassare i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue.

L'oro rosso è inoltre un alimento ipocalorico, ricco di fibre, aiuta a mantenere una buona digestione e a promuovere un senso di sazietà, può essere quindi un ottimo alleato per chi vuole seguire una dieta sana ed equilibrata. Non a caso è uno degli elementi base della dieta Mediterranea.

Inoltre, il pomodoro ha proprietà anti-infiammatorie, aiutando così a prevenire malattie croniche, anche come quella di tipo 2 di diabete.

Riduce il rischio di cancro?

Negli ultimi anni si è diffusa sempre più la credenza che una buona dose di pomodori nella propria dieta potrebbe ridurre il rischio di contrazione di alcune forme tumorali. Si tratta di realtà o si tratta della solita fake news sbucata sul web?

Secondo studi abbastanza recenti il licopene, un potente antiossidante che si trova principalmente nella buccia e nella polpa del pomodoro, potrebbe svolgere questo ruolo essenziale. Dai risultati di questi studi, infatti, emerge che il licopene potrebbe aiutare a ridurre il rischio di cancro, soprattutto quello della prostata e della pelle. Tuttavia, è bene precisare che gli studi sull’effetto antitumorale del licopene sono ancora in corso e i risultati sono contrastanti.

Pomodoro e salute: quanto incidono i fattori esterni?

La composizione in macro e micronutrienti del pomodoro, come per tutti i prodotti ortofrutticoli, è fortemente influenzata da fattori esterni. Questi possono variare a seconda del tipo di cultivar (ovvero la varietà coltivata), le pratiche agronomiche, l’esposizione alla luce solare, le caratteristiche del terreno, la trasformazione tecnologica ed il metodo di cottura a cui eventualmente è sottoposto il prodotto.

Ad esempio, i pomodori coltivati in serra presentano concentrazioni di licopene inferiori rispetto a quelli coltivati nei campi. Inoltre, si è capito che raccogliendo i pomodori nei mesi di giugno, dicembre e marzo si hanno le più alte concentrazioni di carotenoidi.

Conclusioni

In sintesi, i pomodori sono una deliziosa e versatile fonte di nutrienti essenziali, con numerosi benefici per la salute. Dalla prevenzione del cancro alla riduzione del rischio di malattie cardiache. Consumare pomodori regolarmente, quindi, può essere un'ottima scelta per mantenere una dieta equilibrata e migliorare la propria salute in generale.