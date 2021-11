Pompea lancia la nuova era del comfortwear di tendenza nel settore intimo e calzetteria

Requisito fondamentale quando si parla di intimo è la sensazione di comodità e agio nel muoversi e nel sentirsi liberi di essere sé stessi indossando capi funzionali. Pompea, azienda italiana leader nella produzione di calzetteria e intimo compie un passo in più per gli standard del settore e ridefinisce i confini del comfortwear di tendenza lanciando due nuove collezioni: la linea Comfort Size e quella Eco-Friendly, emblema di un vero e proprio “Real Comfort”, che si rivolgono a consumatori giovani e attenti alle tendenze. Denominatore comune di queste novità è la selezione attenta dei materiali, primi tra tutti la poliammide italiana prodotta dall’azienda Fulgar e la collaborazione con The LYCRA Company per l’utilizzo, per la prima volta in Europa, della fibra LYCRA® ADAPTIV.

Con la linea Comfort Size, completamente ideata in Italia dai disegnatori dell’azienda, Pompea contribuisce alla diffusione di un ampio range di taglie, un importante schieramento verso una dimensione estetica sempre più inclusiva. I prodotti, realizzati con l’innovativa tecnologia seamless (senza cuciture), sono morbidi, confortevoli e definiscono la figura per una silhouette armoniosa e una vestibilità adattabile, senza rinunciare al design accattivante.

Dalla filosofia green di Pompea, che si impegna costantemente alla massima riduzione del proprio impatto ambientale, deriva la linea Eco-friendly con cui il brand garantisce piena tracciabilità dei materiali impiegati, assicura al consumatore finale i più alti standard di qualità condividendo con lui tutte le informazioni sul prodotto. Espressione di questo approccio responsabile è l’utilizzo della fibra riciclata Q-NOVA® by Fulgar derivante dalla rigenerazione di scarti tessili della fibra del nylon. Il vantaggio dell’utilizzo di questo materiale si traduce in minori emissioni e risparmio di acqua, misurati grazie a certificazioni come il Life Cycle Assesment, GRS (2015-005 certificato da ICEA) ed Ecolabel EU.

Pensando in particolare alla GDO, Pompea ha previsto nuovi pack completamente realizzati con materiale sostenibile certificato FSC. La scelta di sostituire la gruccia “a perdere” corrisponde alla richiesta del consumatore contemporaneo che esige sicurezza e maggiore protezione del capo. Sul retro di ogni confezione è presente un QR-code che rimanda ad una scheda prodotto sull’e-commerce. Il capo inoltre è valutato secondo un sistema da 0 a 100, denominato dall’azienda MP traceability system, a seconda della materia prima utilizzata, del come il prodotto è stato realizzato, del packaging, della prossimità e del trasporto.

“Comfort, funzionalità e attenzione alle tematiche ambientali e social sono i valori alla base della nuova era Pompea. “The Real Comfort” è il nuovo payoff con cui vogliamo sottolineare come, nonostante la vita sia indaffarata, prendersela comoda in realtà non sia così difficile: basta indossare capi confortevoli e che facciano sentire a proprio agio come quelli di Pompea” - afferma Alan Garosi, Head of Marketing di Pompea.

https://www.pompea.com/