Pompea presenta slip protettivi: comfort, funzionalità e sostenibilità

Pompea presenta una novità per la protezione intima quotidiana: una linea di slip protettivi che unisce comfort, sicurezza e sostenibilità per la donna e anche per l’uomo. Con il claim “Una nuova era di comfort”, il brand lancia una nuova linea di slip assorbenti studiati per offrire protezione dalle piccole perdite urinarie, combinando stile discreto e funzionalità.

La peculiarità di questi slip e le proprietà che li contraddistinguono sono le seguenti: utilizzo di un mix di materiali ultra-assorbenti, ovvero il tassello nello slip donna e la conchiglia nello slip uomo sono ad alto potere assorbente con una speciale trama che permette di direzionare i fluidi mantenendo la pelle asciutta. Garantiscono proprietà anti-odore e presentano ben quattro strati assorbenti con barriera impermeabile in grado di trattenere i liquidi per poter far vivere con sicurezza e senza pensieri ogni momento della giornata.

Un ulteriore plus è la realizzazione attraverso la tecnologia Seamless senza cuciture capostipite del brand che rende il capo comodo regalando una maggiore libertà di movimento e comfort.

Pompea ha sviluppato queste novità con attenzione alla sostenibilità: a differenza, infatti, dei prodotti usa e getta, gli slip protettivi sono lavabili e riutilizzabili rappresentando una scelta ecologica per chi desidera ridurre l’impatto ambientale. La loro durabilità e possibilità di riutilizzo offre anche un risparmio economico significativo per il consumatore. Pompea per questa linea di prodotti ha studiato un design che unisce protezione e discrezione, garantendo un look comparabile a un normale slip quotidiano. Disponibili dalla taglia S alla XL in color nero i nuovi slip protettivi sono disponibili presso i rivenditori autorizzati e sui principali canali online a partire da questa stagione.

Scopri di più: https://www.pompea.com/pages/slip-protettivi-per-piccole-perdite