Pompea: the real comfort

Pompea presenta due rivoluzionarie collezioni di intimo, pronte a ridefinire il concetto di comfort e praticità per l'Autunno/Inverno. Dalla innovativa collezione in cotone "Seamless" agli efficaci slip protettivi, l'attenzione è sempre rivolta a soddisfare le esigenze quotidiane con un tocco di sostenibilità

Cotton Seamless: Comfort e Naturalezza Senza Cuciture

Pompea, leader nell’underwear, introduce la collezione di intimo in cotone "Seamless", progettata per offrire un'esperienza unica sia per uomo che per donna. Questa collezione rappresenta una fusione tra il comfort senza cuciture e la naturalezza del cotone, stabilendo nuovi standard nell'industria dell'intimo quotidiano. Pompea è la prima ad aver introdotto questa innovativa tecnologia con il cotone, consolidando ulteriormente la sua posizione all'avanguardia nel settore.

La tecnologia seamless garantisce una vestibilità ottimale e una straordinaria elasticità, con una particolare attenzione alle zone del cinturino e delle sgambature per un comfort senza precedenti. Le lavorazioni direttamente nella maglia enfatizzano la silhouette, mentre la fibra naturale offre una piacevole sensazione a contatto con la pelle.

Per le donne, la collezione include brassière, reggiseno con coppe estraibili, slip e brasiliana, disponibili nei colori nero, bianco e cameo skin. Gli uomini possono scegliere tra slip e boxer in Cotone Seamless, con una palette colori che spazia dal blu poseidon al nero e al bianco classico. Ogni capo è arricchito con il logo "no stress" e un cinturino comfort elasticizzato per un sostegno extra. Questa collezione sarà disponibile a partire da settembre.

Slip Protettivi: Una Nuova Era di Comfort e Sostenibilità

Pompea lancia anche una nuova linea di slip protettivi per lei e per lui, pensata per offrire una soluzione pratica e sostenibile per la gestione delle piccole perdite urinarie. Questi slip assorbenti sono progettati per garantire comfort, funzionalità e discrezione, grazie a una speciale trama che direziona i fluidi verso lo strato assorbente, mantenendo una sensazione di asciutto per tutto il giorno.

Realizzati con tecnologia seamless, gli slip offrono una vestibilità comoda e libertà di movimento, adattandosi perfettamente al corpo. Il design femminile presenta una protezione a strati con una barriera impermeabile e un tassello invisibile con trama assorbente di colore nero. Per gli uomini, la protezione include una conchiglia invisibile con trama ad assorbimento rapido, anch'essa di colore nero. Disponibili in taglie dalla S alla XL, questi slip sono ideali per l'uso quotidiano, offrendo elevato comfort senza compromettere lo stile. Questa innovazione, disponibile a partire dall'Autunno/Inverno, rappresenta un passo avanti nella cura della persona, promuovendo la sostenibilità con un prodotto lavabile e riutilizzabile. Gli slip protettivi Pompea sono pronti a offrire protezione efficace e comfort superiore, contribuendo a un mondo più sostenibile.

Con queste nuove collezioni, Pompea continua a perseguire il motto "The Real Comfort", offrendo soluzioni innovative che combinano stile, funzionalità e attenzione all'ambiente.

Scopri di più: : www.pompea.com