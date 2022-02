PonyU lancia il servizio di proximity hub

Partirà da Roma e Milano il servizio di proximity hub proposto dalla start up PonyU, specializzata in logistica urbana dell’ultimo miglio

Partirà da Roma e Milano il servizio di proximity hub proposto dalla start up PonyU, specializzata in logistica urbana dell’ultimo miglio. L'obiettivo è di rispondere all’esigenza

di consegna veloce. La soluzione operativa ideata da PonyU si avvale di dark store urbani.

“Si tratta di un servizio che si presta alle esigenze di realtà appartenenti a diversi settori ma tutte accomunate dalla volontà di consegnare un prodotto in tempi rapidi, anche per

rispondere al desiderio di un acquisto d’impulso. Dalle attività che vendono prodotti

alimentari e magari devono soddisfare la richiesta di clienti che, all’ultimo momento,

vogliono organizzare, ad esempio, una cena gourmet con prodotti locali, alle piccole realtà

artigiane che hanno acquirenti che desiderano fare un regalo per un’occasione speciale di

cui magari si sono ricordati proprio il giorno stesso” racconta Luigi Strino, founder di

PonyU.

I dark store urbani

Per ottenere questo risultato sono stati allestiti dei dark store urbani: ossia magazzini di prossimità per consegne veloci sul territorio. All'interno di questi hub cittadini che PonyU mette quindi a disposizione degli eCommerce è possibile stoccare la merce per una consegna rapida all’interno del territorio cittadino. Sono organizzati come mega store con personale di PonyU che si occupa della gestione e organizzazione della merce, della preparazione personalizzata dell’ordine. La consegna della merce nel perimetro urbano è poi affidata ai pony express di PonyU, la cui flotta di veicoli, composta da bici, scooter e furgoncini, anche elettrici, consente di recapitare i pacchi in tempi molto celeri mantenendo sia la catena del freddo che quella del caldo.

Il singolo negozio online può decidere di affittare un proprio spazio all’interno di uno degli hub di PonyU e riservare ai propri prodotti un ripiano o un intero scaffale al costo di 98 euro al mese per un intero scaffale, 19 euro al mese per un ripiano. Sono inoltre disponibili anche spazi per prodotti da tenere al freddo o surgelati.

Le spedizioni offerte sono di tre tipi:

instant (consegna entro 1 ora dall’ordine)

same day (tutti gli ordini della mattinata verranno consegnati nel pomeriggio del giorno stesso)

next day (gli ordini di un giorno vengono consegnati in quello successivo).

I pony express di PonyU sono attivi dalle 9alle 23, sette giorni su sette.