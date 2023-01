Portobello rafforza l’impegno per la sostenibilità

#Esg. Il gruppo, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha azzerato le emissioni inquinanti di tutta la catena retail che conta ad oggi 31 negozi

Attraverso il progetto Forever Zero CO2, il programma di compensazione carbonica di Forever Bambù, specializzata nella piantumazione di bambù gigante con agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, alimentari ed energetici, Portobello potenzia il suo progetto sostenibile. Il gruppo, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha azzerato le emissioni inquinanti di tutta la catena retail che conta ad oggi 31 negozi.

Le attività green

Nel 2022 sono stati già piantumati circa 23.000 mq di foresta di bambù a Civitella Paganico (Gr) e quest’anno la società disporrà di ulteriori 23.700 mq, di cui 16.600 mq a Civitella Paganico e 7.100 mq a Portomaggiore (Fe) per compensare complessivamente 1.200 tonnellate di CO2 all’anno, corrispondenti a 24.000 tonnellate di CO2 entro il 2043.

Le dichiarazioni

“Lo sviluppo sostenibile oggi non è più una scelta ma un dovere che deve essere promosso attraverso azioni concrete, efficaci e misurabili. Grazie alla partnership con Forever Bambù abbiamo compensato le emissioni di CO2 di tutti gli store Portobello, attraverso la piantumazione di bambù gigante interamente in Italia. Il nostro impegno proseguirà in futuro con la compensazione di tutti i negozi che ogni anno apriremo per continuare ad essere con orgoglio la catena italiana a impatto zero” afferma Pietro Peligra, presidente di Portobello.

“A tutti gli effetti Portobello rappresenta l’eccellenza italiana come catena di distribuzione ad impatto ridotto. Sono sicuro che la scelta di integrare un progetto di sostenibilità ventennale come Forever Zero CO2 nel piano industriale sarà premiata dai consumatori, sempre più attenti alle tematiche green” commenta Emanuele Rissone, presidente e fondatore di Forever Bambù.

La rete Portobello e i piani di sviluppo

Il gruppo, che conta 31 negozi, è presente in diverse regioni in Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto) con una previsione di espansione capillare su tutto il territorio nazionale. Nel 2022 Portobello ha aperto 10 maxistore in tutta Italia, ha assunto oltre 200 persone e implementato una nuova strategia commerciale sempre più vicina ai propri clienti con il lancio di Portobello App, il programma fidelity completamente digitale. Per il 2023 sono previste varie altre aperture in tutta Italia.

I progetti con ePrice

Nel luglio 2022, Portobello ha acquisito il marketplace ePrice. Attraverso questa acquisizione strategica, l'azienda si appresta a diventare un operatore omnichannel, creando forti sinergie tra online e offline. In questo ambito, intende ampliare la gamma dei prodotti sul portale ePrice con alcune categorie della catena retail Portobello per rafforzare l’offerta online, la marginalità e la competitività del portale eCommerce. Inoltre, svilupperà rapidamente economie di scala sia sui costi legati alla logistica, spedizioni, comunicazione e marketing che sui margini, riuscendo a ottenere condizioni maggiormente favorevoli dai fornitori. Infine, intende sviluppare un’offerta B2B competitiva per le PMI che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto industriale italiano anche grazie al meccanismo del cambio merci pubblicitario.