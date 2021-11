POWER BRUSH «Pulisci Materassi anti acari»

Il nuovissimo pulisci materassi anti acaro di Domo permette una profonda pulizia di tutte le superfici, quali materassi, cuscini, divani, tappetti.

Grazie alla lampada UV si ottiene una pulizia profonda e professionale su tutti i rivestimenti: rimuove acari della polvere domestica, batteri, capelli ed è molto efficace contro gli allergeni ed è un aiuto per i problemi che riguardano pelle, sonno e respirazione.

Ideale per materassi, mobili ricoperti in stoffa, cuscini, piccoli tappeti, cucce per cani o gatti ecc.

Per ottenere questi eccellenti risultati, dispone di 3 funzionalità: