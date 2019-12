Premio Consilia 2019, assegnato a Barbara Trigari

Assegnati i riconoscimenti della seconda edizione del Premio Consilia, in occasione della conferenza stampa annuale del consorzio Sun tenutasi a Milano lo scorso 10 dicembre. Tra i vincitori, per Gdoweek la collaboratrice Barbara Trigari. Una novità nella formula.

Premio Consilia, l'edizione 2019

La motivazione che sottende l'istituzione del Premio Consilia, voluto da Sun per diffondere la cultura della marca del distributore, è quella di dare un riconoscimento tangibile ai giornalisti che nel corso dell'anno hanno contribuito, attraverso il proprio lavoro, ad arricchire gli aspetti comunicativi, culturali e professionali che ruotano attorno alla marca del distributore (mdd). Quella che solo pochi anni fa era comunemente nota come pl, private label, ha conquistato nel tempo un ruolo da protagonista sugli scaffali della gd e della do, attraendo l'attenzione del consumatori e anche l'interesse verso le modalità di creazione delle linee, le filiere di produzione, le certificazioni di sicurezza, eticità e sostenibilità. Un'insieme ampio di connotazioni e di elementi che il lavoro giornalistico può contribuire a chiarire e a divulgare.

La novità di quest'anno

La seconda edizione del premio presenta quest'anno una evoluzione che guarda avanti, verso i giovani giornalisti che studiano presso le Università nei corsi specialistici. Tra i premiati infatti c'era anche una studentessa della Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica di Milano, Giulia Di Leo. Il Consorzio Sun ha infatti siglato una intesa con l'Università Cattolica che detiene il master di giornalismo.

Tutti i premiati

Ecco i vincitori premi assegnati quest'anno dalla giuria coordinata dal direttore generale del Sun Stefano Rango e dal responsabile dell'ufficio stampa, Vittorio Bellagamba. Selezionati articoli in lingua italiana, pubblicati su quotidiani, periodici, testate specializzate, siti Internet e servizi trasmessi su emittenti radio e televisive, il cui argomento sia la marca del distributore.

Barbara Trigari di GdoWeek

Chiara Porzio di Largo Consumo

Leonardo Rastelli di Food