Premio Insegna dell’Anno, si può votare fino al 15 ottobre

Si può valutare fino al 15 ottobre sul sito www.insegnadellanno.it il valore della propria insegna preferita per il premio Insegna dell'Anno, versione italiana dell'indagine europea Retailer of the Year. Dopo l'edizione forzatamente in sordina del 2020, riparte nel 2021 con la 14esima edizione e qualche novità.

Tutti i premi per Insegna dell'Anno

Quest'anno i premi sono diventati 5 con l'inserimento del nuovo premio Solidarietà Italia. La new entry è figlia della pandemia, in un certo senso, mira a rappresentarne gli aspetti positivi, e sono parecchi, sviluppati in ambito retail, in un momento in cui alcune categorie sono state costrette a fermarsi mentre altre hanno dovuto impegnarsi al massimo per garantire continuità. Per rimanere in tema, il voto per l'insegna dell'anno nelle 5 declinazioni e le 27 categorie merceologiche è collegato alla donazione di alberi da frutto, un modo sostenibile per incentivare le votazioni.

L'altro premio arrivato in un secondo momento rispetto a quelli della fondazione, ovvero Insegna dell'Anno Italia, Retailer dell'Anno Italia, Insegna Web dell'Anno Italia, è il premio Sostenibilità Italia, giunto quest'anno alla quarta edizione.

Come funziona il premio

Insegna dell'Anno è suddiviso per categorie merceologiche, l'elenco è sul sito, ma si va dal food all'abbigliamento, dai giocattoli alle librerie, dalle profumerie ai prodotti per animali senza dimenticare la ristorazione. Sono presenti tutte le principali categorie di prodotto ed è prevista una articolazione per le insegne fisiche e una per le insegne web. Tutte le insegne, con almeno 5 punti di vendita fisici (per quelle fisiche) possono candidarsi gratuitamente o venire inserite da chiunque le voglia votare.

L'insegna viene valutata per una serie di aspetti che sono:

-assortimento

-cortesia e servizio

-competenza e informazioni

-facilità di acquisto

-prezzo

-aspetto

Successivamente viene determinato un vincitore di categoria, e tra questi tutti possono diventare vincitori assoluti. Saranno i consumatori a decidere valutando ancora una volta la miglior insegna in assoluto, descrivendone l'aspetto della distintività. I vincitori potranno usare il logo-premio nella pubblicità per l'anno successivo.

Vota e dona un albero

Quest'anno chi decide di valutare le insegne aiuta il verde, grazie alla partnership con la piattaforma H-Farm di Ca' Tron (Tv), un campus di 51 ettari di cui 40 destinati a parco e zona boschiva. Ogni 5.000 voti verrà donato un albero a H-Farm. Il campus accoglie diverse realtà legate all'innovazione e alla formazione alle porte di Venezia, l'idea è di offrire il giusto rapporto tra realtà tecnologica e natura dotando l'area di alberi da frutto.