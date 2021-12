Prestazioni e pulizia al top con il robot intelligente Neato

Il robot intelligente Neato penetra negli angoli e nei bordi per una pulizia più completa. Con 300 minuti di autonomia*, un vero filtro HEPA, tre modalità di pulizia**, autoricarica e navigazione autonoma, Neato D10 combina le potenti prestazioni che ti aspetti da un aspirapolvere con l’efficienza di un robot. Non è un aspirapolvere da dimenticare nell’armadietto delle scope.

Il vantaggio del profilo a D

Un angolo quadrato non si pulisce con un profilo circolare. Proprio per questo Neato ha introdotto la forma a D nel settore più di 15 anni fa. La forma a D permette di posizionare la spazzola sul bordo dell’aspirapolvere anziché tra le ruote come nei robot rotondi. Il risultato? La spazzola e il bidone più grandi sul mercato degli aspirapolveri robot, per raggiungere gli angoli e i bordi per una pulizia più completa.

Un vero filtro HEPA per una vera pulizia

Sappiamo bene che se stai pensando a Neato, è perché vuoi la massima qualità di pulizia. Per questo abbiamo creato Neato D10. Il nostro modello di punta impiega veri filtri HEPA per catturare fino al 99,97% degli allergeni e delle particelle di polvere fino a 0,3 micron, con un’autonomia fino a 300 minuti.*

Modalità esclusive solo su D10**

Passa dalla modalità Eco di Neato D10 per le pulizie generiche alla Turbo ad alte prestazioni, per le aree più ostiche. Hai degli animali? La Modalità Max di Neato D10, la nostra modalità più potente, “scava” in profondità nelle fibre dei tappeti per catturare i peli degli animali. La cosa più interessante è la modalità di selezione automatica che passa automaticamente alla modalità giusta a seconda della superficie su cui si trova.

Navigazione LaserSmart

Gli aspirapolveri robot intelligenti Neato sfruttano la tecnologia LaserSmart basata sul sistema LIDAR per mappare la tua casa e spostarsi con precisione anche al buio (e sotto i mobili).

Programmazione semplice

Inizia a pulire in pochi minuti grazie alla programmazione semplice tramite Wi-Fi guidata dal Bluetooth. Grazie all’app MyNeato, puoi creare più piani e zone virtuali per dire a Neato dove deve pulire e dove no. Pulisci dove e quando vuoi, al momento oppure programmando in anticipo.**

Potente e accattivante

Neato D10 ha una pregiata finitura argento spazzolato compatibile con qualsiasi arredamento. Non è un aspirapolvere da dimenticare nell’armadietto delle scope.

Per maggiori informazioni: https://neatorobotics.it/