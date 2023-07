Prezzi e sconti per la tecnologia al Prime Day, l’analisi di QBerg

A luglio Amazon ha proposto per il Prime Day offerte e sconti sulla tecnologia, indagati da QBerg al confronto con il 2022

Gli scorsi 12 e 13 luglio Amazon ha proposto per il Prime Day una serie di offerte e sconti sulla tecnologia, indagati da QBerg al confronto con i prezzi e gli sconti del 2022. Coinvolti 26.000 prodotti nelle varie famiglie del tech, il 28% in meno rispetto al 2022, quando erano 36.000 i prodotti acquistabili nell'operazione.

QBerg indaga prezzi e sconti della tecnologia al Prime Day 2023

Ecco la top ten delle famiglie di prodotto tech acquistabili al Prime Day: I telefoni cellulari svettano come la categoria con il maggior numero di prodotti proposti in offerta, 1.911 modelli unici disponibili al Prime Day.

Tra notebook, monitor, toner e cartucce l'informatica tocca una quota del 20% dell'offerta complessiva dell'iniziativa di Amazon. La stampa digitale da sola presenta due categorie in posizione alta: i toner al secondo posto, le cartucce al quinto. Categoria molto legata all'informatica è quella dei communication device, i router, che sono al quarto posto.

Un altro contesto molto popolare è quello delle apparecchiature per la cucina e la cottura, che insieme toccano quasi 2.400 modelli unici. Dopo la cucina, la casa, con gli aspirapolvere all'ottavo posto.

Gli auricolari al nono posto della top ten, 854 modelli unici, sono però quasi la metà rispetto al 2022.

Chi ha fatto affari? I prodotti con gli sconti più elevati Le percentuali di sconto più incisive variano tra il 12 e il 10% con una eccezione: il 26% riservato agli antivirus, al software dunque.

Tra gli sconti più alti, quelli rivolti ai prodotti per la cura della persona, famiglia che può contare 4 prodotti nella fascia di taglio prezzo dell'11%: rasoi donna e uomo, prodotti per i capelli e il grooming.

I tagli prezzo più importanti si dividono poi tra i prodotti per la casa, come i pulitori a vapore, 12,1%, o i Tv flat, 11%, e quelli per lo sport e il tempo libero, come le cuffie on ear Tlc, auricolari, sport watch.

2023 vs 2022, cosa si compra meglio?

Secondo i dati di QBerg quest'anno gli affari migliori li ha fatti chi ha acquistato articoli informatici. Rispetto al 2022, i prezzi di alcune categorie erano decisamente più bassi, lungo il Prime Day 2023. Eccole:

-Proiettori (passano da un prezzo medio 2022 di 1.825 euro a uno nel 2023 di 1.160 euro)

-Stampanti e multifunzione professionali

-Notebook

-Monitor

-DVD recorder, -205 euro rispetto al prezzo medio 2022

-Communication device, -105 euro

Flat Tv, -69 euro

-Condizionatori, -66 euro. Il calo dei prezzi in un momento che vede l'inflazione alta su molte categorie rappresenta un modo per venire incontro a chi ha necessità di acquistare tecnologia e poche risorse per farlo. Non a caso i prodotti di informatica sono i più gettonati.

Si riduce però la scelta dei prodotti in promozione, elemento che potrebbe essere legato a una scelta strategica del marketplace o all'effettiva possibilità di inserire più articoli nell'iniziativa Prime Day.