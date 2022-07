PRG Retail Group acquisisce Toys”R”Us Iberia

L’acquisizione, finanziata totalmente con risorse interne della società, porterà PRG Retail Group a consolidare la propria posizione nella penisola iberica

Attraverso le controllate in Spagna e Portogallo, PRG Retail Group acquisisce gli asset della società Toys”R”Us Iberia, assicurando la continuità del marchio, di proprietà di WHP Global. L’acquisizione, finanziata totalmente con risorse interne della società, porterà PRG Retail Group a consolidare la propria posizione nella penisola iberica dove opera con il marchio Prénatal e una rete di 46 negozi, di cui 35 dislocati in Spagna e 11 in Portogallo, i siti di eCommerce, il polo logistico, le sedi di Madrid e Lisbona con un organico complessivo di circa 800 persone. Le vendite nette per i negozi facenti parte del perimetro di acquisizione si prevedono pari a 100 milioni di euro già nel 2022, generati da circa 2,5 milioni di transazioni di cui il 10% su piattaforme digitali.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti per questa nuova grande avventura, e pronti a portare in Spagna e Portogallo il modello che stiamo applicando con successo in Italia e con il quale intendiamo crescere per divenire il primo hub dedicato alla famiglia in Europa, capace di proporre ai clienti un’offerta specializzata e completa di giocattoli, abbigliamento e prodotti di puericultura in negozi altamente qualificati, multiformato e multi-insegna” dichiara Amedeo Giustini, Ceo di PRG Retail Group.

“Per questo, procederemo con velocità alla condivisione dell’esperienza acquisita da PRG nella costruzione e nella gestione della customer journey del Cliente su un insieme integrato di touchpoint fisici e digitali, investiremo per innovare le attuali tecnologie e per ottimizzare i processi, a partire da quelli di acquisto. Anche in Spagna e Portogallo intendiamo divenire il primo partner delle mamme e delle famiglie che crescono, dal momento della gravidanza a tutte le fasi di vita dei bambini" aggiunge Paloma Perez, già Ad di Toys”R”Us Iberia che rimarrà alla guida del business.

“Il business globale di Toys”R”Us si struttura attraverso 900 negozi ed eCommerce in oltre 25 Paesi. Siamo felici di poter iniziare a lavorare insieme al team di PRG. Al contempo, continueremo a portare avanti il nostro approccio strategico che mira all’espansione del brand Toys”R”Us negli attuali e in nuovi mercati in tutto il mondo” commenta Yehuda Shmidman, chairmain e Ceo di WHP Global Toys”R”US.