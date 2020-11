Primark apre il suo primo punto di vendita italiano a sud di Firenze. Lo fa a Roma, nel centro commerciale Maximo, quadrante sud-est della Capitale. Questo nuovo store porta a 388 il numero di negozi Primark nel mondo, contribuendo a creare oltre 300 nuove opportunità di impiego in Italia.

Su una superficie di vendita di oltre 4.600 mq e offre le ultime novità dedicate a moda donna, uomo e bambino, inclusi calzature, accessori, biancheria intima e per la casa e bellezza. Propone anche nuove gamme di prodotti sostenibili realizzati grazie all’uso di materiali eco-friendly, riciclati e organici. Questi prodotti fanno parte della più ampia iniziativa Primark Cares, che rappresenta l'impegno del retailer per diventare sempre più sostenibile e offrire ai propri clienti prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente.

Layout e design del punto di vendita riflettono il format Primark più contemporaneo. Lo store comprende 42 casse, 40 camerini e Wi-Fi gratuito.

"Sono lieto di partecipare all'inaugurazione dello store Primark a Roma presso il Centro Commerciale Maximo -commenta Colm Ó Floinn, Ambasciatore d'Irlanda in Italia-. È entusiasmante vedere come un marchio di origini irlandesi stia continuando a crescere registrando un successo dopo l’altro, offrendo così anche maggiori opportunità di impiego nel mercato italiano, soprattutto in un periodo di grande difficoltà come quello che tutti noi stiamo attraversando".

"Siamo entusiasti di inaugurare il sesto negozio di Primark in Italia e non vediamo l'ora di offrire la nostra Amazing Fashion, at amazing Prices ai clienti di Roma e delle aree limitrofe -aggiunge Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark-. L'Italia è per Primark un mercato molto importante e per questo motivo siamo felici di entrar a far parte della comunità romana".