Primark: i risultati della campagna di sensibilizzazione Siamo con te

#Esg. L'insegna ha donato oltre 234.000 euro a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro in occasione del mese della prevenzione e della campagna di sensibilizzazione

Lanciata a ottobre, in occasione del mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, la campagna Siamo con te promossa da Primark, quest'anno alla sua quarta edizione, è stata conclusa e l'insegna ne ha evidenziato il bilancio.

"Desideriamo che le donne colpite da tumore al seno si sentano sostenute, forti e sicure di sé -dice Luca Ciuffreda, responsabile di Primark Italia-. Insieme, stiamo facendo la differenza dando un importante contributo per far progredire la ricerca e fornire un sostegno essenziale alle donne in tutta Italia”.

Chiara Occulti, chief marketing & fundraising officer di Fondazione Airc, aggiunge: “Grazie alla ricerca, oggi l’88% circa delle donne colpite da tumore al seno è viva dopo cinque anni dalla diagnosi, ma il nostro obiettivo è curarle tutte. Per raggiungere questo traguardo, è fondamentale mobilitarsi come comunità, per sensibilizzare sulla centralità della prevenzione e della diagnosi precoce e per sostenere la ricerca di nuove cure per le forme più aggressive”.

I risultati

In Italia, Primark ha donato oltre 234.000 euro a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro di cui 75.000 devoluti dal gruppo, la restante parte da dipendenti e clienti attraverso le varie iniziative di raccolta fondi all’interno dei negozi italiani. Il ricavato servirà a sensibilizzare l'opinione pubblica e a finanziare la ricerca a supporto delle donne colpite dal tumore al seno, tra cui lo studio di vaccini innovativi per la prevenzione e il trattamento dei tumori mammari HER2-positivi.

Le attività per la ricerca

Nelle vetrine degli oltre 450 store della rete italiana, sono stati proiettati video e fotografie realizzate dalle donne stesse attraverso cui hanno raccontato la loro esperienza. La campagna ha inoltre sensibilizzato sull'importanza della diagnosi precoce e dell'autocontrollo tramite materiali educativi disponibili sia nei punti di vendita fisici sia online.

Gli store che hanno ottenuto i risultati più significativi si trovano a Milano, in via Torino, e nei negozi situati nei centri commerciali Fiordaliso e Il Centro, seguiti da Roma negli store di Romaest e Maximo e ancora al Gran Reno di Bologna, Nave de Vero di Venezia e Torino nei centri Le Gru e To Dream.