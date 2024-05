PRIME Hydration arriva in Italia

Distribuito in esclusiva da ENERVIT

Enervit annuncia la distribuzione in esclusiva in Italia di PRIME Hydration, la popolare bevanda di Logan Paul e KSI. PRIME è stato lanciato negli USA nel 2022. e in UK nel 2023, ottenendo risultati di vendita eccezionali. Dopo un anno di presenza sul mercato, PRIME Hydration è uno degli sport drink che ha ottenuto una crescita più rapida raggiungendo vendite al dettaglio per 250 milioni di dollari. PRIME dal lancio ha raggiunto 1,2 billion di dollari di vendite e a novembre 2023 ha festeggiato l’obiettivo di un billion di bottiglie vendute.

PRIME Hydration è un prodotto con una formula innovativa: contiene potassio e magnesio, il 10% di acqua di cocco, antiossidanti, non contiene zuccheri aggiunti ed è disponibile in 4 gusti. I co-fondatori di PRIME, Logan Paul e KSI sono influencer di fama mondiale seguiti da oltre 100 milioni di follower su tutti i canali social. Oltre ad essere famosi youtuber hanno importanti carriere nel pugilato e nel wrestling. PRIME è già presente in alcune importanti catene di supermercati e il lancio in Italia sarà supportato da significative attività di marketing.

La partnership con Leao e Sfera Ebbasta è dedicata al mercato italiano e si aggiungono alle partnership internazionali con:

FC Barcelona

Arsenal

FC Bayern Munich

Los Angeles Lakers

Toronto Raptors

Kings League

UFC

WWE

Erling Haaland

Patrick Mahomes

Informazioni su PRIME

Fondata nel 2022 dagli imprenditori e influencer Logan Paul e KSI, PRIME è un marchio globale di lifestyle beverage. PRIME Hydration, il prodotto di punta, è l'alternativa, senza zuccheri aggiunti, agli sport drink.

Link al sito: https://drinkprime.com/pages/where-to-buy .

Informazioni su ENERVIT

ENERVIT The Positive Nutrition Company è una società attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport, per chi è attento al proprio benessere e vuole essere in forma. Enervit è leader in Italia nel comparto dei prodotti Sport Nutrition e Healthy Snacking.

Link al sito: https://www.enervit.com/it/

1