Produzione di miele nella regione cilena di O’Higgins

In Cile ci sono circa 10.000 aziende agricole che gestiscono più di 454.000 alveari, che generano una vasta gamma di prodotti delle api come catena di produzione. Circa il 90% del miele prodotto, che proviene principalmente da specie mellifere della foresta nativa cilena, viene esportato nei mercati dell'Unione Europea e degli Stati Uniti.

L'apicoltura in Cile gioca un ruolo rilevante non solo per la sua produzione di miele e altri prodotti dell'alveare, ma anche per i servizi di impollinazione realizzato con api Apis mellifera, che hanno un impatto positivo sullo sviluppo dell'agricoltura, la protezione della biodiversità e delle comunità rurali che svolgono l'attività.

I prodotti sono riconosciuti a livello internazionale dai consumatori per il loro alto valore nutrizionale e il loro contributo alla salute, per le loro proprietà antiossidanti, microbiologiche e curative, tra gli altri fattori.

In Cile, la regione di O'Higgins si distingue per la sua produzione e la qualità del suo miele multiflora e per quello di Ulmo e di Quillay.

Il Quillay (Quillaja saponaria Molina) è un albero endemico del Cile, i cui fiori sono molto attraenti per le api, e la Regione di O'Higgins è una delle zone con la più alta produzione di miele monoflorale di Quillay.

Il miele di Ulmo (Eucryphia cordifolia), invece, proviene da un albero endemico del sud del Cile e dell'Argentina, che produce una fioritura abbondante e un miele aromatico molto apprezzato sul mercato internazionale. Fiorisce in estate, a seconda della latitudine e dell'altitudine. I suoi fiori bianco avorio contengono un nettare aromatico molto apprezzato, raccolto dalle api per fare il miele. Il miele di Ulmo viene raccolto in marzo e aprile e l'Unione Europea ne è il maggior consumatore. Le ricerche realizzate sul miele di Ulmo, le sue proprietà e i suoi benefici danno sempre risultati sorprendenti e la Pontificia Università Cattolica del Cile e l'Università di La Frontera in Cile hanno studiato le proprietà di questo miele.

Nella regione di O'Higgins, diverse aziende, con l'appoggio di ProChile, la Direzione Generale per la Promozione delle Esportazioni del governo cileno, e del Governo Regionale hanno iniziato a esportare il loro miele in formato retail in vari mercati del mondo, tra cui la Germania gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti.

Tra queste si possono segnalare: Honey Group, Mundomiel, Natural Bee, Montecarmelo

Da ricordare che nel 2023 il Cile ospiterà l'evento internazionale Apimondia 2023 organizzato dall'Organizzazione Internazionale delle Associazioni di Apicoltura, che riunisce scienziati, specialisti e apicoltori di tutto il mondo.

