Promozioni realmente efficaci? La parola ad Axiante

Come sfruttare al meglio la pianificazione e il controllo delle campagne promozionali in gdo attraverso soluzioni IT innovative e al passo con le richieste del mercato

In questi ultimi due anni in gdo si è verificato un aumento delle performance in termini di fatturato di vendita, legato essenzialmente all’emotività del consumatore e ai vari lockdown. Da qualche mese ecco presentarsi un nuovo scenario, legato all’aumento dei costi delle materie prime, con conseguente diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie e una nuova criticità per le insegne: il rischio disaffezione sospinto dalla ricerca del prezzo conveniente, associato - contestualmente - anche all’ingresso di nuovi player stranieri e di player nazionali in territori non ancora presidiati.

Risulta naturale che in una situazione del genere il tema legato alla capacità di diversificare l’offerta promozionale in relazione al territorio debba ritornare di primaria importanza ed essere affrontato con la giusta strategia da parte della gdo.

“Si fa essenziale -spiega Antonio D’Agata, partner director Strategic Accounts di Axiante- il presidio totale della gestione delle promozioni, che la nostra soluzione può supportare in maniera egregia. Molti sistemi di pianificazione e controllo delle promozioni si basano su condizioni di mercato statiche, in cui la presenza degli store in una determinata zona promozionale è radicata nel tempo e non sono presenti nuovi competitor; oggi è necessario gestire una diversificazione promozionale a livello locale, con la possibilità di generare, se necessario, un volantino a livello di singolo negozio. In questo modo sarà molto più semplice gestire nuove aperture o contrastare politiche promozionali aggressive da parte dei competitor”.

Spazio alle “zone dinamiche”

Ulteriore tema dirimente: spesso una gdo genera un volantino promozionale per una campagna basandosi su zone promozionali fisse nel tempo. Per supportare la dinamicità del mercato attuale è invece necessario variare le zone promozionali in modo dinamico. “Axiante, attraverso una soluzione di gestione delle promozioni denominata MUI-Multifunction User Interface, completamente customizzabile a seconda delle necessità, consente di gestire velocemente la dinamicità che il mercato del retail oggi richiede”.

