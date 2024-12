Pronto il nuovo hub logistico di Unieuro in Centro Italia

Segro ha completato la costruzione di un moderno magazzino di 50.000 metri quadrati a Colleferro (RM), destinato a diventare un hub strategico di Unieuro

La nuova struttura, situata in una posizione strategica vicino all'autostrada A1 Roma-Napoli, consentirà ad Unieuro di ottimizzare la distribuzione dei propri prodotti nel centro-Sud Italia. Questo investimento si inserisce nell'ambito di un piano più ampio volto a migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti nella regione del Lazio.

In linea con la propria strategia di sostenibilità, Segro ha dotato l'immobile di un impianto fotovoltaico di 3,4 MWp e ha previsto la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, rivolte sia ai dipendenti, sia alle flotte aziendali. Inoltre, l'edificio sarà certificato Breeam Excellent, a testimonianza degli elevati standard di sostenibilità ambientale. Il Building Research Establishment Environmental Assessment Method è uno dei più diffusi sistemi di valutazione della sostenibilità degli edifici. Nella scala di Breeam, la valutazione excellent è superata solo da outstanding.

Il magazzino è stato progettato per offrire la massima flessibilità operativa, con altezze sotto trave che consentono di aumentare la capacità di stoccaggio senza occupare ulteriore superficie. Sono state inoltre previste iniziative per tutelare la biodiversità, come la piantumazione di 500 alberi. Per quanto riguarda i lavoratori, l'edificio è dotato di una terrazza con tetto verde, aree comuni e servizi igienici accessibili a tutti.

Si tratta di un investimento strategico per entrambe le aziende, Unieuro e Segro, “Questo nuovo progetto rappresenta un'opportunità per ampliare il portafoglio di asset della società e per servire un cliente come Unieuro -dice Luca Sorbara, head of Italy di Segro- e grazie alle sue caratteristiche innovative e alla sua posizione strategica, l’hub logistico di Colleferro consentirà ad Unieuro di potenziare la presenza nel centro-sud Italia.