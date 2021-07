Prospettiva futura per la filiera avicola tra innovazione e consumi

Fieravicola dal 7 al 9 settembre al Rimini Expo Center interroga il settore e il mercato sulle sfide che attendono l’ avicoltura

Manca poco più di un mese all’edizione 2021 di Fieravicola che si terrà alla Fiera di Rimini dal 7 al 9 settembre. Novità il debutto nella nuova location, per la prima volta Fieravicola dà appuntamento agli espositori e ai protagonisti dell’intera filiera a Rimini, e la concomitanza con Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta. La possibilità di tornare in presenza, di ritrovare nei padiglioni l’occasione dell’incontro e del business dopo due anni di relazioni da remoto, assicura a questo appuntamento fieristico un innegabile valore aggiunto per tutto il settore.

Innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione sono i driver su cui viene impostata questa edizione per testimoniare lo sviluppo di questa filiera che si è già mossa in un’ottica di forte modernizzazione. L’avicoltura italiana è una filiera che ha lavorato moltissimo negli ultimi anni per affrontare le sfide della sostenibilità e del benessere animale, e oggi è in grado di offrire al consumatore prodotti diversi sulla base di differenziazione dei sistemi e delle linee di allevamento.

La prospettiva futura è al centro dell’ agenda convegnistica dei tre giorni, con l’obiettivo di delineare nuove strategie e approfondire tematiche che interrogano con urgenza l’intera filiera. Accanto ai convegni tecnico-scientifici – convegno SIPA (martedì 7 settembre, convegno Asic mercoledì 8) - sono stati organizzati focus su temi chiave che prendono in considerazione diversi aspetti: innovazione, sostenibilità ambientale ed economica, strategie retail per un consumatore sempre più attento e consapevole nelle scelte. L’ appuntamento con il convegno intitolato “Il futuro del mondo avicolo tra innovazione e convenienza” cercherà così di “indagare” i comportamenti del consumatore e le strategie dei retailer per rispondere al sentiment di chi fa acquisti. Organizzato da Gdo Week è in agenda alle ore dell’8 settembre; sull’avicoltura del futuro tra sostenibilità e benessere animale, con attenzione agli orientamenti normativi della nuova Pac e del Ministero dell’agricoltura farà il punto il convegno organizzato da Assoavi e UnaItalia con la presenza di rappresentanti del Mipaaf e dell’assessorato all’Agricoltura dell’Emilia Romagna in agenda martedì 7 settembre. Un focus specifico sul futuro della filiera uova italiana che negli ultimi anni ha conosciuto una diversificazione di prodotto importante è organizzato dall’’associazione Assoavi mercoledì 8 settembre al mattino, con inizio alle 9,30. Sul fronte internazionale, grazie all’accordo con l’Associazione avicola eurasiatica, al Rimini Expo centre si terrà l’International Poultry Forum (giovedì 9 settembre) un appuntamento di riferimento per il mondo avicolo dei paesi euroasiatici che viene organizzato con successo da 27 anni.

