Pulito profondo e rispetto per il pianeta: il meglio per il tuo bucato da Spuma di Sciampagna

NUOVE FORMULE PIÙ CONCENTRATE ED EFFICACI A BASSE TEMPERATURE.

La linea di Detersivi Lavatrice Spuma di Sciampagna contribuisce a tutelare l’ambiente grazie alla selezione di materiali e di processi produttivi sempre più sostenibili. Le sue formule sono diventate ancora più concentrate, così da impiegare meno acqua, garantendo la stessa efficacia usando un minor quantitativo di prodotto, anche a basse temperature. Queste formule, inoltre, sono appositamente studiate per essere dermatologicamente testate e si prendono cura delle fibre rispettando la pelle grazie a ingredienti di origine naturale.

La gamma è composta da 5 tipologie di prodotti:

- Marsiglia, con sapone di origine naturale. Con questo prodotto puoi detergere a fondo tutti i capi, anche i più delicati, sia bianchi che colorati, e lasciarti coccolare dal profumo della tradizione;

- Fresco Puro è imbattibile nel neutralizzare i cattivi odori. Un detersivo perfetto per lavare i tuoi capi dopo l’attività sportiva o quando i tuoi vestiti sono stati a contatto con odori forti, per esempio in cucina o al ristorante;

- Pulito e Igiene, per un triplice vantaggio: colori brillanti, capi smacchiati e perfettamente igienizzati. Una tecnologia pulente con Olio di Tea Tree che conquista!

- Per il bucato bianco affidati, invece, all’efficacia del detersivo Bianco Puro. La sua formula concentrata ha un’azione antigrigio per restituire, lavaggio dopo lavaggio, un bianco brillante. Puoi usarlo anche sui capi colorati: avrai sempre un pulito impeccabile dai colori vivaci.

- E se non vuoi rinunciare a un dettaglio nero nel tuo outfit quotidiano, c’è la soluzione perfetta anche per i capi neri e scuri. Nero Puro aiuta a prevenire lo sbiadimento delle tonalità scure, ravvivandole così da mantenere la loro lucentezza originale.

NUOVE CONFEZIONI PIÙ ATTENTE ALL’AMBIENTE!

Anche i flaconi ed i tappi dosatori sono stati rinnovati. Il loro design è appositamente studiato per diminuire la quantità di plastica impiegata. Ma l’impegno green di Spuma di Sciampagna continua con la scelta di usare la plastica riciclata nella produzione dei flaconi e con la proposta delle Ecoricariche: pratiche confezioni realizzate con il 70% di plastica in meno rispetto ai flaconi tradizionali.

Piccole azioni, importanti abitudini quotidiane per uno stile di vita sostenibile che rendono Spuma di Sciampagna un’amica, la migliore amica, del tuo bucato e dell’ambiente!

Spuma di Sciampagna. È naturale volersi bene.

Scopri la linea completa: https://spumadisciampagna.it/prodotti-per-la-casa/