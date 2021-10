Pulizia efficace e senza fatica: Leifheit Italia innova l’offerta con il nuovo sistema lavapavimenti CLEAN TWIST M ERGO

Leifheit AG, azienda fondata in Germania nel 1959, specializzata in articoli per la casa, commercializza i brand Leifheit e Soehnle, tra i più noti a livello europeo (oltre 1.200 referenze prodotte e commercializzate) ed è presente in Italia dal 1982. In Italia abbiamo un bilanciamento tra canale fisico ed online con un presidio del territorio attraverso una differenziazione assortimentale tra canali di vendita che approcciamo diversificando l’offerta sia in termini di categoria che di referenze. La profondità del catalogo Leifheit permette questo tipo di approccio che risulta essere vincente offrendo prodotti di valore e differenzianti sia lato trade che lato consumatore finale”.

Per potenziare l'offerta, il gruppo ha lanciato sul mercato nuovi item tra i quali ad ottobre 2021 il sistema lavapavimenti Clean Twist M Ergo, estensione di gamma dell’ “hero” product Clean Twist Disc Mop Ergo. Questo lancio si colloca all’interno del segmento degli spin mop che vale il 20% del totale strumenti pulizia pavimenti con 495.000 pezzi venduti per un valore di 10,5 milioni di euro a sell out in grande distribuzione ed un trend del +16,9% a valore (anno 2020 vs 2019).

È prodotto interamente in Europa, composto da un manico allungabile con meccanismo di rotazione brevettato, un secchio da 12 litri di capacità dotato di strizzatore e da una testina lavapavimenti piatta. Premendo il manico si aziona lo strizzatore eliminando così facilmente l'acqua sporca dalle frange in modo facile e sicuro. Il meccanismo di rotazione nel manico è brevettato a livello europeo (brevetto europeo nr. 1890585)

Dotato di uno snodo flessibile a 360° il Clean Twist Disc M Ergo è ideale per la pulizia di punti difficilmente accessibili, come sotto i mobili e negli angoli più nascosti.

Bella la forma ergonomica e di design del secchio che grazie allo svaso sulla parte posteriore, permette di sollevarlo per svuotare ed eliminare l’acqua sporca senza fatica; il manico del sistema pavimenti, di colore più chiaro rispetto al secchio, garantisce il fissaggio del manico allungabile in posizione verticale quando deve essere riposto dopo l’utilizzo: massima praticità e utile soluzione salvaspazio! E’ venduto inoltre con una garanzia di 3 anni.

www.leifheit.it

Leifheit Italia - Home | Facebook

Leifheit Italia - YouTube

Leifheit Italia (@leifheit.italia) • Foto e video di Instagram