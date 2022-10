Qualità, etica e sostenibilità: l’evoluzione dell’ortofrutta per Costan

Alimenti buoni, etici e sostenibili: ecco la premessa che guida l’evoluzione del mondo dell'ortofrutta, dove il contributo delle aziende attive nel settore della refrigerazione commerciale, come Epta, è di cruciale importanza. La crescente attenzione alla qualità si coniuga infatti a una sensibilizzazione sulle tematiche correlate al rispetto dell’ambiente.

Negli ultimi anni si è rinforzato nella mente dei Consumatori il legame tra salute e alimentazione. Non si tratta più di un buon proposito, ma di un fattore decisionale in fase di acquisto. Fondamentale, dunque, per i Retailer, raccontare e valorizzare l’offerta, anche attraverso la scelta di banchi refrigerati all’avanguardia. Essi assicurano una perfetta visibilità dei cibi e una loro corretta conservazione, per potenziare la freschezza, incentivare gli acquisti e ridurre il food waste.

Si amplia la profondità di gamma, si diversificano gli assortimenti e, di conseguenza, il layout dei reparti ortofrutta evolve. Isole, refrigerate e non, si affiancano a banchi refrigerati verticali positivi e ai tradizionali espositori non refrigerati.

Un focus, ad esempio, è posto sui prodotti confezionati, cioè sulla quarta e quinta gamma. Tali articoli sono particolarmente apprezzati sia perché permettono di velocizzare l’acquisto, sia perché semplificano le preparazioni in cucina. Tra le soluzioni Epta a marchio Costan per il reparto ortofrutta sono degni di nota i banchi refrigerati verticali positivi GranVista Next della famiglia GranFit, nella versione Closed e Open per le referenze delle marche private e per gli articoli confezionati in-store. All'interno della gamma si distingue poi il banco frigo semiverticale con porte a battente oppure scorrevoli GranValdaj, dedicato alle medesime referenze. Questi banchi refrigerati rispondono al trend attuale orientato verso una sempre maggiore sostenibilità. Infatti, sono best in class nell'ambito del regolamento Energy Label e utilizzano la CO 2 come refrigerante naturale, a conferma della loro ridotta carbon footprint.

Ulteriore fattore determinante nella definizione del nuovo allestimento del reparto è la volontà dei Consumatori di prediligere prodotti “packaging-free”, al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale e le emissioni. Costan propone lo speciale allestimento scenografico Season del banco refrigerato GranVista Next. Un modello studiato per una presentazione ancora più d’effetto di frutta e verdura sfusa, proposto nella versione Value per posizionare le primizie in cassette e Advance per disporle su ripiani a forma di mezzaluna.

Le tendenze che guideranno i Retailer ed Epta nel rispondere alle richieste dei food lover di un consumo più consapevole puntano a tutelare le risorse del pianeta e abbattere gli sprechi alimentari, senza rinunciare alla bontà dei prodotti.

