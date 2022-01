Quando l’etichetta non serve solo per il prezzo

UNICOOP TIRRENO AUTOMATIZZA PREZZI, PROMOZIONI E DISPONIBILITÀ PRODOTTI

Unicoop Tirreno ha deciso di ottimizzare l’organizzazione all’interno dei suoi 94 punti di vendita. Per realizzare questo progetto ha scelto di puntare sulla piattaforma Vusion Retail IoT Cloud di Ses-imagotag. Questa decisione strategica consentirà al retailer di automatizzare prezzi e promozioni, avendo garantito al contempo il monitoraggio in tempo reale dello scaffale. Unicoop Tirreno implementerà anche una soluzione di ottimizzazione del picking in negozio (per gli ordini effettuati online) basata sempre sulla piattaforma Vusion. Nell’ambito di questo massivo roll-out, Unicoop Tirreno sperimenterà inoltre anche le ultime innovazioni sviluppate da Ses-imagotag, ovvero Captana e Vusion Rail.

La prima è una soluzione per il monitoraggio degli scaffali in tempo reale che combina visione e intelligenza artificiale per massimizzare la disponibilità dei prodotti e garantire la conformità del merchandising. Vusion Rail è invece un display Lcd Full-Hd pensato per migliorare l’esperienza di acquisto in negozio, consentendo di sincronizzare in tempo reale le campagne di marketing in tutti gli store della catena. “Le funzionalità di ricerca dei prodotti nell’area vendita che Ses-imagotag mette a disposizione -ha affermato Walter Fabbri, responsabile sistemi Informativi Unicoop Tirreno-, ci permettono di spingere ulteriormente le vendite anche inserendo informazioni legate alla tipologia degli articoli. Possiamo infatti indirizzare il cliente nella zona in cui trovarli o addirittura indicando dove è posizionato quello specifico prodotto”.