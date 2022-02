Quando il digitale favorisce la conversione

Circa un anno fa è stata lanciata la sfida: realizzare in tempi brevi e con costi contenuti una strategia di vendita multicanale, caratterizzata da grande flessibilità e scalabilità, per garantire una customer experience fluida e in linea con le diverse esigenze del target di riferimento. Quella di Miriade, azienda attiva nel licensing per la pelletteria, è infatti una clientela prevalentemente femminile e diversificata a seconda dei brand proposti (Roccobarocco, Mario Valentino, Rb e Yamamay Bags and Shoes).

“Nel settore del fashion -commenta Giuseppe Cirillo, channel manager Italia di VTex, già head of digital di Miriade- c’è bisogno di un’esperienza d’acquisto veloce e facile, in grado di coinvolgere e di emozionare attraverso la pagina prodotto. Un’altra esigenza propria del nostro mercato estremamente dinamico in termini di picchi delle vendite, a causa di campagne promozionali sempre nuove, è la capacità di una soluzione di essere scalabile e di garantire elevate prestazioni e sicurezza in ogni singolo istante”.