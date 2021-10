“Quelli teneri”, la carne rosa come non l’avete mai gustata

Eat Pink, impegnata ad assecondare i nuovi stili di consumo degli italiani attraverso una proposta variegata e attenta al benessere che renda protagonista la carne rosa, lancia in queste settimane una nuova linea di prodotti freschi, “Quelli teneri”, con tre referenze: lonza, filetto, coppa.

Dopo i “Già cotti” (filetti, costine, pulled pork), ecco arrivare un’altra selezione di prodotti sani e gustosi. Obiettivo? Sempre lo stesso, in linea con l’impegno di Eat Pink: valorizzare la carne di maiale magra e renderla interessante per i giovani, raccontandone le caratteristiche positive in termini di freschezza, bontà, salubrità, gusto.

Per “Quelli teneri”, la Ricerca e Sviluppo di Opas (l’O.P.-Organizzazione di Prodotto con riconoscimento di livello europeo più grande d’Italia) proprietaria del brand Eat Pink ha lavorato in modo da garantire una nuova connotazione ai tre tagli che vengono portati in gdo e anche presso la ristorazione collettiva: attraverso tecniche naturali la carne si mantiene particolarmente morbida, anche se trascorre diverso tempo dalla preparazione alla presentazione nel piatto. Per quanto riguarda la gdo, inizialmente le referenze verranno inserite nel banco macelleria in formato da chilo.

Lonza, così tenera non si era mai assaggiata

Nel proseguire il suo impegno a rendere più nuovo e appealing il mondo della carne rosa, Eat Pink si focalizza sulla riproposizione dei tagli classici: emblematico è il caso della lonza, oggi un prodotto completamente diverso da quello a cui il consumatore è abituato. Oltre a essere tenero, il taglio è ideale per chi cerca di mangiare bene e allo stesso tempo tenersi in movimento e salute. Tra l’altro, grazie alla velocità di cottura, è perfetto per il consumo anche quotidiano.

www.eatpink.it