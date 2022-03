Quiet hour Carrefour: la spesa inclusiva per le persone autistiche

Grazie all'iniziativa, in 16 iper della catena sono assicurate fasce orarie di tranquillità, offrendo un ambiente adatto ai clienti affetti da autismo.

Un progetto pensato per assicurare alle persone autistiche, e alle loro famiglie, una parentesi di tranquillità durante il momento della spesa, nell'ottica di promuovere il valore dell’inclusione anche rispetto ai propri clienti: è questa la finalità dell'iniziativa Quiet Hour (l’Ora Quieta). Il progetto, già attivo negli ipermercati di Nichelino (To) e Massa, e implementato da Carrefour Italia sin dal 2017, viene esteso oggi a 16 ipermercati della rete. In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, a partire da aprile, sugli ipermercati aderenti saranno garantite delle fasce orarie di tranquillità, assicurando un ambiente adatto alle persone autistiche, particolarmente sensibili agli stimoli sonori e visivi.

Durante le 'Quiet hour', i punti di vendita Carrefour Italia adottano alcuni accorgimenti per ridurre i rumori e altri stimoli che potrebbero non assicurare un’esperienza di spesa piacevole a persone autistiche: verranno evitati gli annunci della cassa centrale, le radio e gli schermi presenti negli ipermercati saranno spenti, verranno ridotti i suoni alle casse e abbassata l’illuminazione.

Inoltre, insieme a Fondazione Renato Piatti, negli ipermercati aderenti della Lombardia è stato promosso un corso di formazione destinato ai collaboratori di Carrefour, in particolare quelli più a contatto con i clienti, dedicato ad approfondire lo spettro dell’autismo e gli stimoli sensoriali che possono mettere in difficoltà chi ne è affetto, e quali comportamenti possano essere adottati per meglio relazionarsi con le persone autistiche e supportarle in un momento di vita quotidiana all’interno dei punti di vendita: “Fare la spesa è un atto che fa parte della quotidianità di ognuno ed è importante che sia un momento sereno e piacevole per tutti – puntualizza Paola Accornero, general secretary di Carrefour Italia –. Il progetto Quiet Hour è il nostro modo di garantire un’esperienza inclusiva che promuova l’autonomia delle persone autistiche”.

Quiet Hour verrà lanciato nei 16 punti di vendita adereanti all'iniziativa attraverso eventi dedicati per sensibilizzare i consumatori e collaboratori sul tema, anche in collaborazioni con associazioni del territorio impegnate a supporto delle persone autistiche.