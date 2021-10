È una delle inaugurazioni più importanti, a partire dallo spazio, quella del R-Store Apple nel centri commerciale Il Centro di Arese. È uno degli store più grandi d'Italia (250 mq) aperto da R-Store Apple Premium Reseller, azienda partner di Apple da 13 anni. R-Store, fin dalla sua nascita a Napoli nel 2008, è in prima linea per dare supporto e consulenza nella gestione, nell’uso, nel noleggio e sull’acquisto dei prodotti Apple.

Il nuovo punto di vendita è accessibile dall’ingresso 2 del centro commerciale: i clienti troveranno tutte le novità Apple, ma soprattutto un gruppo di professionisti con una visione chiara, spinti quotidianamente da valori chiave della casa di Cupertino. Saranno disponibili tutti gli ultimi servizi che R-Store, anche in qualità di centro assistenza certificato Apple, ha affinato nel corso del tempo per un'esperienza omnicanale: il servizio R-ForYou, focalizzato sui clienti, che mette a disposizione un assistente agli acquisti personale (personal shopper) che da remoto può dare consigli e guidare il cliente in tempo reale nella spesa che può essere finalizzata anche in negozio; poi si segnala il servizio service@home per ricevere assistenza a domicilio con ritiro e riconsegna del dispositivo. L’R-Store de Il Centro è a disposizione dei clienti per tutti i servizi di assistenza post-vendita.