Rebeya (brand creato da Belèn) e Pinalli: accordo per la distribuzione in esclusiva

Il brand di make up Rebeya sarà distribuito in esclusiva nei punti di vendita Pinalli e nel suo sito online. Alla gamma si aggiungono alcune novità

L’intera gamma di referenze Rebeya, marchio di make-up fondato da Maria Belén Rodríguez, entra nel retail fisico e lo fa tramite un accordo con Pinalli che proporrà in esclusiva nei suoi negozi, così come anche nel suo eCommerce, i prodotti del marchio. La collaborazione sarà avviata ufficialmente con un evento in programma sabato 8 marzo alle ore 16 nello store milanese Pinalli di Corso Buenos Aires, a cui parteciperà la conduttrice argentina. “Si tratta di un traguardo che porta la nostra visione ancora più lontano, per chi vuole vivere la bellezza come atto di espressione autentica” dichiara Carlo Bianchini, amministratore delegato di Rebeya.

Il marchio è stato lanciato nel 2024 in collaborazione con Rougj Group e Freeda Media con un'offerta di prodotti cosmetici inizialmente focalizzati su make-up per occhi, labbra e viso.

“Da sempre crediamo nell’importanza di supportare brand indipendenti come Rebeya, offrendo loro una vetrina privilegiata per connettersi con un pubblico sempre più consapevole e attento alla qualità dei prodotti -sottolinea Raffaele Rossetti, presidente e Ad di Pinalli-. L’esclusività è uno degli elementi chiave della nostra strategia: selezioniamo accuratamente i marchi con cui collaboriamo, per garantire ai nostri clienti un’esperienza unica e distintiva”.

Le novità

In occasione del lancio nei beauty store Pinalli, sarà presentato il Glossy Lip Balm, per le labbra, chiamato Bebe Libre e disponibile in cinque tonalità: nude, rosa chiaro, ciclamino, rosso ciliegia e marrone.