Rentokil presenta Radar X ed amplia la gamma Pest Connect

Radar X: una soluzione anti-roditori priva di esche e con doppia capacità di cattura

Nuove soluzioni da Rentokil per far fronte alle infestazioni dovute ai roditori. Le innovazioni anche in questo settore sono necessarie per via del cambiamento climatico, che fa si che le tecnologie debbano essere aggiornate per supportare le aziende. L’azienda amplia la gamma Pest Connect con il nuovo Radar X, progettata per il monitoraggio dei topi in area interna.

Radar X

Il dispositivo, grazie alle sue due camere di cattura, offre una protezione dai topi accresciuta grazie a un doppio ingresso. I topi vengono eliminati rapidamente, senza l’uso di esche tossiche, grazie al rilascio controllato di CO₂. I roditori soppressi sono contenuti in sicurezza all’interno della postazione, riducendo il rischio di contaminazione. Radar X, dispone di un design che permette di sostituire solo i componenti guasti, minimizzando i rifiuti e prolungandone la durata. “L’80% degli italiani identifica i roditori come visitatori sgraditi -dice Fabio Agostini, quality specialist & pest management expert di Rentokil Italia- e sette italiani su dieci fuggirebbero al trovarsene uno davanti: questo soprattutto in contesti legati alla produzione alimentare. Dalla nostra survey è emerso anche che il 46% dei rispondenti riconosce la necessità di contattare un servizio professionale di disinfestazione nel caso di infestazione da roditori”.

Un dispositivo interconnesso

Radar X (come tutte le soluzioni della gamma Pest Connect) è dotato di un sensore che monitora il funzionamento costantemente. La connessione permette di analizzare l’attività infestante presso il sito del cliente in ogni momento, intervenendo al rilevamento del passaggio del roditore. Le soluzioni Pest Connect sono connesse alla piattaforma myRentokil, il sistema di reportistica online in grado di fornire al cliente informazioni ed analisi sull’andamento delle infestazioni.