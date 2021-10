Retail on the road again, ça va sans dire …

di Fabrizio Valente, ceo & founder Kiki Lab (Gruppo Promotica)

E (finalmente) uscimmo a rivedere le stelle. Abbiamo ricominciato i retail tour e le prime due tappe di Parigi e Londra ci hanno stupito per gli stimoli e la dinamicità mostrata dal Retail.

Emozioni. Il Retail del lusso si trasforma e si adatta all’assenza dei turisti, asiatici in primis. Selfridges a Londra ha inaugurato un grande spazio a disposizione degli skater per allenarsi, ovviamente nell’area dei brand ‘street’. Ha aperto un piccolo cinema permanente per visioni luxury e salette che si possono riservare in esclusiva. È perfino diventato possibile sposarsi nel grande magazzino, con tutti i servizi necessari per la preparazione, la cerimonia e il post! Con tre formule, inclusa una ‘a basso impatto ambientale’.

A Parigi, dopo 17 anni, ha riaperto a giugno Samaritaine, tempio del lusso con un design molto raffinato e attrattivo e una facciata ‘ondulata’ che crea un effetto scenografico di grande impatto.

Di fronte, proprio lo stesso giorno, è stato inaugurato il primo Ikea Decoration, format urbano per intercettare clienti poco disponibili a fare shopping nei big box delle periferie. Un format che garantisce le emozioni a prezzi accessibili degli accessori, delle piante, del food svedese, con la possibilità di ordinare online tutto il catalogo e l’efficienza di un check-out sempre più veloce, via app o numerose casse self.

Smart & Easy. Sia a Parigi che a Londra due nuovi concept di flagship urbani dedicati alle diverse soluzioni per i pavimenti, dalla moquette al parquet fino ai nuovi vinili luxury: Saint Maclou e The floor room. Solo campioni e consulenza, integrati con sistemi tech per visualizzare le possibili soluzioni. The floor room ha anche inserito una vending machine (vedi foto), dalla quale, gratuitamente e a self service, poter prelevare il campione delle soluzioni preferite, per una valutazione polisensoriale e condivisa con il partner.

Nel food, il nuovo concept Monop è double face: convenience di giorno e negozio automatico di notte. Con l’aggiunta di un’assoluta novità: un chiosco con una selezione di attrezzi e oggetti, dalla cassa pe ascoltare musica con gli amici al monopattino e ai libri per il giardinaggio, disponibili in prestito gratuito per qualche giorno.

Storytelling autentico. Facile, con un brand e un negozio con oltre tre secoli di storia. Twinings ha completamente ripensato il suo piccolo flagship, con una digitalizzazione funzionale del negozio e ancora (giustamente!) tanta sensorialità per facilitare l’immersione dei clienti nel brand e nei prodotti. Bell’esempio di quella che definiamo innovazione intelligente.

Sostenibilità. Basta percorrere per intero Regent Street per constatare quanto la sostenibilità sia divenuta nel giro di poco tempo centrale nelle strategie dei retailer, anche al netto del greenwashing. Ed è a Londra che Eataly, all’interno del negozio appena aperto con successo, ha inserito per la prima volta la possibilità di acquisti sfusi.

Amazon. Primi Amazon Fresh in Europa, quelli di Londra, ma molto diversi da quelli americani: 10 volte più piccoli (250 mq vs 2.500 mq). È presente una notevole leva promozionale sui prezzi, con non poche rotture di stock (e non solo sulle referenze in promo).

Fresh? Nei freschi l’assortimento non è quello proposto in modo ampio e accattivante che abbiamo visto negli Usa, ma la funzionale e triste esposizione a scaffale dei prodotti imbustati. Lo sfuso è solo nella mini selezione tipica dei convenience inglesi, basata in primis su banane vendute al pezzo. Le cui bucce, è risaputo, rischiano di far scivolare.

E forse qui Amazon scivola: non sarebbe stato più coerente ed efficace chiamare i negozi Amazon Go, stressando l’eccellenza della velocità del processo invece di un fresco francamente debole?

Stay tuned per i nuovi focus a breve in Olanda e Germania e poi tutto sarà approfondito nel convegno Ki-Best 2021, a Milano e in streaming il 23 novembre.