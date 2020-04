retailinprimalinea A Forlì Cia-Conad adotta il coprimaniglia monouso per i carrelli

La contagiosità del nuovo Coronavirus è un dato di fatto e le mani possono essere un veicolo di trasmissione se portate alla bocca o agli occhi, anche in presenza di guanti, per questo è bene favorire il rispetto di norme igieniche anche quando si fa la spesa. In questa direzione va il test di Cia-Conad con l'introduzione, inizialmente in 14 negozi della provincia di Forlì, di una copertura monouso da utilizzare sul maniglione del carrello.

Garantire le norme igieniche e sensibilizzare sulla circolarità delle risorse

Si chiama Keeper ed è un brevetto di Grafiche Mdm Forlì, che ha convertito parte dei propri processi produttivi e organizzativi per il lancio. Un prodotto monouso realizzato in cartone certificato Fsc e plastic free, che il cliente può prelevare gratis dall’apposito dispenser e posizionare sul maniglione del carrello, creando una barriera protettiva. Oltre a proteggere il cliente da un'eventuale infezione, Keeper lo sensibilizza nell'ottica di circolarità della risorsa, infatti il cartone è completamente riciclabile.

"Sin dall’inizio -dice Luca Panzavolta, ad di Cia-Conad- abbiamo applicato tutti i protocolli disponibili e sanificato con regolarità i carrelli e le superfici dei negozi, ma qualsiasi iniziativa che va in direzione di una maggiore tutela dell'igiene da parte di tutti ci vede favorevoli. Se Keeper sarà gradito ai clienti, e pertanto da loro regolarmente utilizzato, gradualmente potremmo estenderlo a tutta la rete dei negozi associati".

Nella prima fase di lancio Keeper sarà disponibile in 14 store di Forlì e dintorni: all’Ipermercato Conad al centro commerciale Punta di Ferro, ai Superstore Conad alla Cava e in via Bengasi, ai Conad Ravaldino, Appennino, Stadium, Ronco e ai Conad City Punto Spesa Valentini, San Martino, Villafranca, viale Bolognesi, via Piolanti, Foro Boario e via Regnoli.