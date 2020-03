Retailinprimalinea Da Conad 3 milioni per la ricerca sul Covid-19

I soci Conad hanno deciso di donare 3 milioni di euro a due strutture ospedaliere che sono in prima linea nel contenimento e contrasto dell’epidemia di coronavirus Covid-19: lo Spallanzani di Roma e il Sacco di Milano. Conad Nordovest, Pac 2000A e Conad Adriatico donano 1.700.000 euro all’istituto Spallanzani di Roma per il finanziamento delle attività di ricerca sui farmaci di contrasto al Covid-19.

I soci delle cooperative di Conad Centronord, Commercianti Indipendenti Associati, Conad Nordovest e il Consorzio Nazionale Conad donano 1.300.000 euro all’ospedale Sacco di Milano, per l’acquisto di respiratori e l’allestimento di nuove postazioni per la terapia intensiva.

“Tutti i soci e gli oltre 60.000 lavoratori di Conad, impegnati da settimane insieme ai partner delle filiere produttive e della logistica a garantire ogni giorno un servizio continuo e approvvigionamenti adeguati a circa 10 milioni di famiglie in tutta Italia, con questa donazione – ha dichiarato Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad - vogliono far giungere in modo ancora più tangibile e diretto il loro ringraziamento a medici, infermieri e ricercatori che lavorano senza sosta per la cura dei pazienti negli ospedali e per sviluppare nei laboratori nuove terapie e contrastare gli effetti dell’epidemia”.