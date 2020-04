Retailinprimalinea. Kiabi dona 200mila euro e 300mila prodotti

Per finanziare azioni per la lotta al Covid19 in Francia, Italia, Belgio, Spagna e Portogallo, l'insegna di abbigliamento Kiabi ha destinato 200mila euro a sostegno della Croce Rossa e Medici senza frontiere e, allo stesso tempo ha destinato 300mila capi alle madri e alle famiglie in difficoltà (donne vittime di abusi e violenze domestiche, senzatetto, famiglie in situazioni precarie e persone con disabilità o dipendenza), regolata a livello locale in collaborazione con le associazioni sul territorio. Una parte di questa donazione di indumenti sarà utilizzata per distribuire kit di emergenza per l'assistenza ai reparti maternità francesi. Tra i capi ci sono 50.000 articoli per neonati come body, pigiami, corredini, bavaglini, accessori. Sono coinvolti in questa operazione 27 reparti di maternità francesi, compresi quelli del Gruppo Ramsay.

“Kiabi è sempre stata molto vicina alle famiglie e alle giovani madri. Deve essere ancora più presente in questi momenti di confinamento, portando il suo sostegno a livello locale attraverso donazioni, ovunque se ne senta il bisogno” sottolinea Elisabeth Cunin, Presidente Kiabi.

"Da oltre 40 anni la nostra missione è quella di accompagnare tutte le famiglie del mondo nei diversi momenti della loro vita. In questo contesto senza precedenti di crisi sanitaria, era ovvio per noi "fare" la nostra parte, e impegnarci nello sforzo collettivo. Abbiamo scelto di dare priorità al sostegno delle persone più

vulnerabili a causa della situazione attuale, in particolare le giovani madri indigenti, le donne vittime di violenza domestica, e tutte le famiglie che necessitano di aiuti d'emergenza, in Francia e in Europa” aggiunge Béatrice Héricourt & Patrick Stassi, Co-Leader Kiabi Worldwide.