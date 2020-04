Retailinprimalinea. Mascherine disponibili negli store Despar Centro-Sud

Per facilitare l'approvvigionamento di mascherine, particolarmente utili dal 4 maggio quando inizierà la Fase-2, i punti di vendita Despar del Centro-Sud propongono in assortimento le mascherine chirurgiche, mascherine monouso in Tnt (Tessuto non Tessuto) antibatterico, con design a 3 strati all’interno dei reparti dedicati alla cura della persona o nell’avancassa. “Riteniamo molto importante permettere ai nostri consumatori l’approvvigionamento di un dispositivo diventato indispensabile per la sicurezza e per la salute di tutti” spiega Pippo Cannillo, presidente e Ad di Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud.

Le mascherine, prodotte in Italia, sono state realizzate seguendo le indicazioni del Politecnico di Bari, che sin dai primi giorni di emergenza ha composto il gruppo di lavoro Riapro, una task-force che ha messo insieme docenti, ricercatori e imprese innovative per studiare soluzioni utili alla lotta ed al contrasto del covid19.