Retailinprimalinea. Mondadori Store: un nuovo intrattenimento online

Letture, consigli e eventi online con scrittori e personaggi: mentre le porte delle librerie sono chiuse, Mondadori Store lancia “Mondadori Storie”: un palinsesto giornaliero di contenuti su Facebook e Instagram che accompagna i lettori dal mattino, con i grandi incipit dei romanzi, tra classici e novità, alla buonanotte, con le storie consigliate dai più piccoli per i più piccoli, coinvolge gli appassionati con sfide a tema e intrattiene le famiglie grazie ad eventi social insieme ad ospiti speciali.

La settimana di appuntamenti sui social network di Mondadori Store inizia ogni lunedì mattina con l’oroscopo letterario, per continuare con presentazioni di libri, reading e workshop rivolti a genitori e ai loro bambini e ragazzi, con i consigli di esperti per affrontare al meglio questi giorni lontani dai banchi scuola. Artisti e autori incontreranno il pubblico anche in videochat per rispondere a tutte le domande e curiosità degli utenti.

In arrivo per i lettori anche il nuovo servizio telefonico gratuito di personal shopping “Il tuo libraio”: un filo diretto con i librai di Mondadori Store, a disposizione dei clienti per offrire suggerimenti di lettura, consigli mirati in base alle proprie preferenze e nuovi spunti, con la possibilità di acquistare e ricevere direttamente a casa il titolo consigliato, per sé o per un regalo.