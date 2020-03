Retailinprimalinea. Spesarossa.it, nuovo servizio di spesa online

La neonata piattaforma Spesarossa.it, ideata dall'informatico e imprenditore torinese Ivan Laffranchi, permette ai consumatori di ordinare alimentari e medicinali nei negozi di quartiere e paese che si registreranno. "Ho dedicato gli ultimi 7 giorni e notti a sviluppare una piattaforma che potesse essere utile alle persone in questo momento di emergenza per aiutare gli italiani a fare la spesa online" spiega Laffranchi.

Come funziona

Per ordinare basta che l'utente selezioni la sua città, il negozio e inserisca gli articoli della spesa desiderati che può anche dettare a voce su iPhone. Dopo questo passaggio si riceverà un sms di conferma e il negoziante prenderà quindi in carico la spesa per poi consegnarla direttamente al domicilio del cliente che ha ordinato. Per inserire il negozio nella piattaforma basta entrare nella sezione Aggiungi negozio, inserire i propri dati indicando entro quante ore si riesce a consegnare la merce, se e quanto far pagare la consegna, e il metodo di pagamento. La piattaforma di Spesarossa.it consente ai commercianti anche la possibilità di scaricare delle immagini personalizzate del servizio da condividere con i clienti su Whatsapp e Facebook per comunicare il servizio di consegna.

Agli utenti basta selezionare il comune. A quel punto la piattaforma indicherà i negozi attivi in zona proponendo una serie di articoli da poter selezionare. Un sms verificherà l’identità e confermerà l’ordine trasmettendolo in tempo reale al negoziante. I primi 20 ordini sono gratuiti, poi la tariffa è di 70 centesimi, iva compresa, per ogni ordine confermato a carico del negoziante.