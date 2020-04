Retailinprimalinea. Todis sostiene le famiglie in difficoltà

Tra le iniziative messe a punto dall'insegna Todis, come nel caso della Spesa sospesa a sostegno dei più bisognosi, c'è anche l'aiuto concreto rivolto alla Comunità di Sant'Egidio. Todis ha, infatti, messo a disposizione dei volontari derrate alimentari che saranno donate a chi ne ha più bisogno. Sono stati, infatti, individuati dei punti strategici per la suddivisione dei prodotti, che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà: Roma, Civitavecchia, Pescara, Napoli, Palermo e Bari in cui saranno smistate 11.000 tonnellate di pasta, 6000 litri di passata di pomodoro, 6500 litri di latte, 6700 scatolette di tonno, 1000 litri d'olio extra vergine d'oliva, 8600 vasetti di omogeneizzato, oltre che conserve, merendine e yogurt.

Il claim che accompagna questa iniziativa è Un contributo concreto per farcela insieme. A riguardo l'azienda sottolinea: “Il nostro slogan è Buongiorno convenienza. Ed è proprio su quel Buongiorno che tutti i dipendenti Todis si impegnano: affinché ci sia presto un nuovo luminoso futuro per tutti, #restandouniti e sempre disposti a sostenersi come una grande famiglia”.