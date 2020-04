Retailinprimalinea Uniqlo e il “pacco regalo” per Milano

Anche Uniqlo, il marchio di abbigliamento sbarcato da meno di un anno in Italia a partire da Milano, partecipa alla gara di solidarietà retail per l'emergenza coronavirus. Il brand di Fast Retailing ha donato in particolare un milione di mascherine e 400 piumini ultra light down, un capo di abbigliamento must dell'insegna.

“Vogliamo ricambiare – ha sottolineato Kohsuke Kobayashi, Coo di Uinqlo Italy – il caldo benvenuto e il sostegno che i milanesi ci hanno dimostrato in questo primo anno a Milano, ed esprimere la nostra gratitudine prestando aiuto alla città. Un contributo tangibile che spero dimostri l’importanza, ora più che mai, di rimanere uniti”.